Bányásznapi futball Dorogon és Tatabányán
A hétvégén folytatódnak a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságok küzdelmei. Vármegyénk NB III-as csapatai közül a Komárom az Újpest II-t fogadja, míg a Dorog a Bicskét, az Opus Tigáz Tatabánya pedig a Zsámbékot látja vendégül Bányásznapon.
Az NB III. Északnyugati csoportjában eddig mind a hat meccsét megnyerő és csak rosszabb gólkülönbséggel a második helyre szoruló Dorog a negyedik helyen álló, az első forduló óta veretlen Bicskét látja vendégül. Egyértelmű rangadó, ahol a Dorognak nyernie kell, ha tartani akarja a lépést a listavezető, bombaformában játszó Gyirmóttal. Eddig a házigazda is remek szezont fut, így ezúttal is minden esélye megvan a győzelem megszerzésére, amely szép bányásznapi ajándék lenne a dorogi szurkolók számára.
A Komárom az előző fordulóban, Budaörsön szerezte meg szezonbeli első bajnoki győzelmét, ezzel a kiesőzónából elmozdulva a 13. helyre jött fel. Ezúttal újabb lehetősége nyílik a pontszám gyarapítására, hiszen a 14. (már kieső helyen álló), az első forduló óta nyeretlen Újpest II. látogat a KVSE-hez.
A hét közben a vezetőedzői pozícióra Horváth Ferencet kinevező, az előző két meccsét az ideiglenesen irányító Nagy Richárddal a kispadon egyaránt megnyerő és a hatodik helyre fellépő Tatabánya ezúttal a Zsámbékot fogadja a Bányásznapon. Utóbbi a 15., utolsó előtti helyen áll a tabellán és van miért javítania, hiszen az előző fordulóban szörnyű, 10–0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Gyirmót ellen.
Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 7. forduló
Dorogi FC–Bicskei TC
Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, szombat, 20 óra.
Komárom VSE–Újpest FC II.
Komárom, Molaji Sporttelep, vasárnap, 16 óra.
Opus Tigáz Tatabánya–Ikoba Beton Zsámbék
Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, vasárnap, 16 óra.