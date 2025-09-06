szeptember 6., szombat

Labdarúgás

35 perce

Bányásznapi futball Dorogon és Tatabányán

Címkék#Komárom#Opus Tigáz Tatabánya#labdarúgás NB III#Zsámbék#Dorog

A hétvégén folytatódnak a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságok küzdelmei. Vármegyénk NB III-as csapatai közül a Komárom az Újpest II-t fogadja, míg a Dorog a Bicskét, az Opus Tigáz Tatabánya pedig a Zsámbékot látja vendégül Bányásznapon.

Kun Attila

Az NB III. Északnyugati csoportjában eddig mind a hat meccsét megnyerő és csak rosszabb gólkülönbséggel a második helyre szoruló Dorog a negyedik helyen álló, az első forduló óta veretlen Bicskét látja vendégül. Egyértelmű rangadó, ahol a Dorognak nyernie kell, ha tartani akarja a lépést a listavezető, bombaformában játszó Gyirmóttal. Eddig a házigazda is remek szezont fut, így ezúttal is minden esélye megvan a győzelem megszerzésére, amely szép bányásznapi ajándék lenne a dorogi szurkolók számára. 

NB III: a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság hetedik fordulóját rendezik a hétvégén
Az Opus Tigáz Tatabánya a Zsámbékot fogadja Bányásznapon az NB III-ban
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A Komárom az előző fordulóban, Budaörsön szerezte meg szezonbeli első bajnoki győzelmét, ezzel a kiesőzónából elmozdulva a 13. helyre jött fel. Ezúttal újabb lehetősége nyílik a pontszám gyarapítására, hiszen a 14. (már kieső helyen álló), az első forduló óta nyeretlen Újpest II. látogat a KVSE-hez.

 A hét közben a vezetőedzői pozícióra Horváth Ferencet kinevező, az előző két meccsét az ideiglenesen irányító Nagy Richárddal a kispadon egyaránt megnyerő és a hatodik helyre fellépő Tatabánya ezúttal a Zsámbékot fogadja a Bányásznapon. Utóbbi a 15., utolsó előtti helyen áll a tabellán és van miért javítania, hiszen az előző fordulóban szörnyű, 10–0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Gyirmót ellen. 
 

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 7. forduló
 

Dorogi FC–Bicskei TC 
Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, szombat, 20 óra. 

Komárom VSE–Újpest FC II. 
Komárom, Molaji Sporttelep, vasárnap, 16 óra. 

Opus Tigáz Tatabánya–Ikoba Beton Zsámbék 
Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, vasárnap, 16 óra. 


 

 

