Bányásznapi futball Dorogon és Tatabányán

Az NB III. Északnyugati csoportjában eddig mind a hat meccsét megnyerő és csak rosszabb gólkülönbséggel a második helyre szoruló Dorog a negyedik helyen álló, az első forduló óta veretlen Bicskét látja vendégül. Egyértelmű rangadó, ahol a Dorognak nyernie kell, ha tartani akarja a lépést a listavezető, bombaformában játszó Gyirmóttal. Eddig a házigazda is remek szezont fut, így ezúttal is minden esélye megvan a győzelem megszerzésére, amely szép bányásznapi ajándék lenne a dorogi szurkolók számára.

Az Opus Tigáz Tatabánya a Zsámbékot fogadja Bányásznapon az NB III-ban

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Komárom az előző fordulóban, Budaörsön szerezte meg szezonbeli első bajnoki győzelmét, ezzel a kiesőzónából elmozdulva a 13. helyre jött fel. Ezúttal újabb lehetősége nyílik a pontszám gyarapítására, hiszen a 14. (már kieső helyen álló), az első forduló óta nyeretlen Újpest II. látogat a KVSE-hez.

A hét közben a vezetőedzői pozícióra Horváth Ferencet kinevező, az előző két meccsét az ideiglenesen irányító Nagy Richárddal a kispadon egyaránt megnyerő és a hatodik helyre fellépő Tatabánya ezúttal a Zsámbékot fogadja a Bányásznapon. Utóbbi a 15., utolsó előtti helyen áll a tabellán és van miért javítania, hiszen az előző fordulóban szörnyű, 10–0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Gyirmót ellen.



Dorogi FC–Bicskei TC

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, szombat, 20 óra. Komárom VSE–Újpest FC II.

Komárom, Molaji Sporttelep, vasárnap, 16 óra. Opus Tigáz Tatabánya–Ikoba Beton Zsámbék

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, vasárnap, 16 óra.



