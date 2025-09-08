Bányásznapon kapott nagy pofont a Zsámbéktól a Tatabánya

Az NB III. Északnyugati csoportjának hétvégi fordulójában a továbbra is hibátlan mérleggel rendelkező Dorog hazai pályán verte a Bicskét és maradt a második helyen. Az egymás után második meccsét nyerő Komárom ezúttal az Újpest II-t verte és a 10. helyre lépett előre. A Bányásznapon a Zsámbék ellen meglepő hazai vereséget szenvedett az újonnan kinevezett vezetőedzővel, Horváth Ferenccel harcba induló Tatabánya, amely a nyolcadik helyre esett vissza. Az újonc Zsámbék a 14. pozícióba lépett előre.



A Zsámbék (zöldben) elhozta a három pontot Tatabányáról az NB III. hétvégi fordulójában

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Rangadót nyert a továbbra is remeklő Dorog az NB III-ban

Dorogi FC–Bicskei TC 2–1 (1–0)

Dorog, vezette: Papp Á. (Kulman T., Dobos D.)

Dorog: Tóth – Barczi (Vadnai, 66.), Szamosi, Nagy-Kolozsvári, Horváth, Koman (Klausz, 78.), Dulló, Székely, Tischler (Gula, 78.), Erdey Zs. (Alarishi, 66.), Benkő (Erdey B., 61.). Edző: Nikházi Márk.

Gólszerző: Nagy-Kolozsvári (16.), Tischler (72. – tizenegyesből), illetve Fehér (81. – tizenegyesből).



Komárom VSE–Újpest FC II. 1–0 (0–0)

Komárom, vezette: Holczbauer F. (Blum D., Keszthelyi K.).

Komárom: Ásványi – Vukaszovics, Farkas (Nagy, 82.), Bartos, Szecsődi, Rátonyi (Csöngei, 62.), Bagó (Bögi, 87.), Szénási, Kószás, Harangozó (Szecsődi, 62.), Molnár. Vezetőedző: Horváth Csaba.

Gólszerző: Bartos (51.).



Opus Tigáz Tatabánya–Ikoba Beton Zsámbék 1–3 (0–0)

Tatabánya, vezette: Takács Á. (Holpár G., Nagy B.).

Tatabánya: Zelizi – Árvai (Preklet, 84.), Mártonfi (Geizer, 72.), Szegleti, Katona, Vass (Major, 62.), Buna, Letenyei (Biben, 62.), Deutsch, Gaszner, Sandal (Német, 72.). Vezetőedző: Horváth Ferenc.

Zsámbék: Tugyi – Márton, Kerezsi (Áprily, 76.), Sugár B. (Peinlich, 70.), Bíró, Orosházi, Veréb, Németh (Nagy, 46.), Zsuppán, Horváth (Nyúl, 84.), Balázs. Vezetőedző: Némedi Norbert.

Gólszerző: Geizer (80.), illetve Horváth (51. – tiznegyesből, 76.), Peinlich (90. – tizenegyesből).

Kiállítva: Buna (Tatabánya, 88.).



