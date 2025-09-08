3 órája
Bányásznapon kapott nagy pofont a Zsámbéktól a Tatabánya
Az újonnan kinevezett vezetőedző, Horváth Ferenc vereséggel kezdett az Opus Tigáz Tatabánya kispadján. A hetedik fordulót rendezték az NB III. Északnyugati csoportjában.
Az NB III. Északnyugati csoportjának hétvégi fordulójában a továbbra is hibátlan mérleggel rendelkező Dorog hazai pályán verte a Bicskét és maradt a második helyen. Az egymás után második meccsét nyerő Komárom ezúttal az Újpest II-t verte és a 10. helyre lépett előre. A Bányásznapon a Zsámbék ellen meglepő hazai vereséget szenvedett az újonnan kinevezett vezetőedzővel, Horváth Ferenccel harcba induló Tatabánya, amely a nyolcadik helyre esett vissza. Az újonc Zsámbék a 14. pozícióba lépett előre.
Rangadót nyert a továbbra is remeklő Dorog az NB III-ban
Dorogi FC–Bicskei TC 2–1 (1–0)
Dorog, vezette: Papp Á. (Kulman T., Dobos D.)
Dorog: Tóth – Barczi (Vadnai, 66.), Szamosi, Nagy-Kolozsvári, Horváth, Koman (Klausz, 78.), Dulló, Székely, Tischler (Gula, 78.), Erdey Zs. (Alarishi, 66.), Benkő (Erdey B., 61.). Edző: Nikházi Márk.
Gólszerző: Nagy-Kolozsvári (16.), Tischler (72. – tizenegyesből), illetve Fehér (81. – tizenegyesből).
Komárom VSE–Újpest FC II. 1–0 (0–0)
Komárom, vezette: Holczbauer F. (Blum D., Keszthelyi K.).
Komárom: Ásványi – Vukaszovics, Farkas (Nagy, 82.), Bartos, Szecsődi, Rátonyi (Csöngei, 62.), Bagó (Bögi, 87.), Szénási, Kószás, Harangozó (Szecsődi, 62.), Molnár. Vezetőedző: Horváth Csaba.
Gólszerző: Bartos (51.).
Opus Tigáz Tatabánya–Ikoba Beton Zsámbék 1–3 (0–0)
Tatabánya, vezette: Takács Á. (Holpár G., Nagy B.).
Tatabánya: Zelizi – Árvai (Preklet, 84.), Mártonfi (Geizer, 72.), Szegleti, Katona, Vass (Major, 62.), Buna, Letenyei (Biben, 62.), Deutsch, Gaszner, Sandal (Német, 72.). Vezetőedző: Horváth Ferenc.
Zsámbék: Tugyi – Márton, Kerezsi (Áprily, 76.), Sugár B. (Peinlich, 70.), Bíró, Orosházi, Veréb, Németh (Nagy, 46.), Zsuppán, Horváth (Nyúl, 84.), Balázs. Vezetőedző: Némedi Norbert.
Gólszerző: Geizer (80.), illetve Horváth (51. – tiznegyesből, 76.), Peinlich (90. – tizenegyesből).
Kiállítva: Buna (Tatabánya, 88.).