Szezonrajt

1 órája

Ismét pattog a labda a kosárlabdapályákon, az MVM-OSE Lions is elkezdi a szezont

Már nem kell sokat várni, péntek este 19 órakor a Sopron KC-Alba Fehérvár mérkőzéssel megkezdődik a férfi kosárlabda élvonal 2025/2026-os szezonja. Összeállításunkban górcső alá vesszük a csapatokat. A mezőny tagja az MVM-OSE Lions együttese is, mely a Falco KC ellen kezd.

Várvizi Tamás

A sorsolás szeszélye folytán mindjárt az egyik legnehezebb riválissal mérheti össze erejét az MVM-OSE Lions: Forray Gábor együttese a bajnoki ezüstérmes, de most újra az élre törő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely gárdáját fogadja szombaton 18 órától.

az mvm-ose lions is megkezdi a kosárlabda NB I.-es szezont
Az MVM-OSE Lions az egyik legnehezebb rivális ellen kezd
Forrás: oselions.hu

Noha a vasiak "csak" a második helyen zárták a szezont, minden bizonnyal nagy meglepetés lenne, ha zsinórban másodjára is lecsúsznának a dobogó tetejéről. A magyar mag megmaradt, Keller Ákos, Perl Zoltán, Váradi Benedek és Bognár Kristóf továbbra is a Falco KC-t erősíti. Érkezett az irányító Strahinja Jovanovic Szolnokról, a brit válogatott Patrick Whelan (2-es-3-as poszt), a lengyel erőcsatár Szymon Wojcik, valamint az NKA Pécstől a center Herger Salamon. Tanoh Dez András visszatért a Honvédtől. A keretet elnézve a honi bajnokságban elegendő lehet a címvédésre. A Falco KC egyébként a Bajnokok Ligája selejtezőjében is indult, azonban kiesett az FC Porto ellen.

Az első számú kihívó ezúttal is a Szolnok lehet, ahonnan többek közt Bojan Szubotics, Sztrahinja Jovanovics és Fardaws Aimaq is távozott, csakúgy, mint a sikerkovács tréner Oliver Vidin. Amennyiben az új légiósok – Auston Barnes, Calvashawn Darthard, Ryland Holt, Brady Skeens, Adin Vrabac – beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, a magyar Molnár Mártonnal, Somogyi Ádámmal, Krnjajski Borisszal okozhatnak remek pillanatokat a szurkolóknak.

Az MVM-OSE Lions is csatázhat a nyolc közé jutásért

A kosárlabda csapat az NB I. legjobb négye közé vágyik – és akár oda is érhet – az Alba Fehérvár KC, az Atomerőmű SE és a ZTE, a középmezőny jeles tagja lehet a Körmend és a DEAC. Az MVM-OSE Lions, a Sopron KC és az NKA Pécs a legjobb nyolc közé jutásért csatázhat, míg a kiesés ellen a Honvéd, a Szeged, a Kecskemét és az újonc Kaposvár küzdhet. 

A kosárlabda NB I. első fordulójának menetrendje:

Péntek, 19 óra:

Sopron KC – Alba Fehérvár

Szombat, 18 óra:

Szolnok – Kaposvári KK

MVM-OSE Lions – Falco KC

Atomerőmű SE – SZTE-Szedeák

Zalakerámia ZTE KK – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

DEAC – Endo Plus Service-Honvéd

Egis Körmend – NKA Universitas Pécs

 

 

