A Mester emlékére otthon tartották a Bányász Kupát

Az első elődöntőt megelőzően névadó ünnepséget tartott az MVM-OSE Lions. Az 1976-ban épült és többek között idén is felújításon átesett kiscsarnok az oroszlányi kosárlabda történetének egyik legnagyobb alakja, a tavaly elhunyt Jugovics József nevét viseli a jövőben. Az ünnepséget az egyesület elnöke, Beck Ferenc nyitotta meg, rajta kívül beszédet mondott Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára, majd Czunyiné Dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is.

A házigazda MVM-OSE Lions győzelmével ért véget a hazai rendezésű Tóth László Emléktorna az MVM Bányász Kupáért

A Komárno és a Körmend legyőzésével lett tornagyőztes az MVM-OSE Lions

Tóth László Emléktorna az MVM Bányász Kupáért, elődöntők

Egis Körmend–SZTE-Szedeák 96-71 (20-12, 30-24, 26-16, 20-19)

Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 100 néző, vezette: Frányó P., Kapusi G., Magyari V.

Körmend: Moore 12, Davis 15/9, Kiss B. 5, Ivosev 2, Avery 16/6. Csere: Durázi 10/6, Ferencz 13/9, Doktor 4, Kiss M. 9/3, Ohams 6, Hansen 2, Nagy 2. Vezetőedző: Teo Hojc.

Szeged: Vulikics 11/3, Cseh 4, Zsiros 3/3, Drenovac 15, Records 15. Csere: Fortune 21/12, Anda, Polányi, Papp, Kiss-Leizer, Mészáros 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 11-2, 7. p.: 13-9, 8. p.: 18-9, 11. p.: 22-16, 13. p.: 28-16, 16. p.: 33-26, 18. p.: 36-30, 22. p.: 52-36, 25. p.: 66-40, 29. p.: 76-49, 31. p.: 76-54, 35. p.: 80-60, 38. p.: 91-66.

Az első elődöntőben az előző szezonban az NB I. A-ban a hatodik helyen végző, Magyar Kupa-ezüstérmes Körmend az élvonalbeli bajnokság 12. helyezettjével, a Szegeddel csapott össze. A Körmend azonnal magához ragadta a kezdeményezést és végig nagy fölényben játszva, magabiztos győzelmet aratva jutott a döntőbe.

MVM-OSE Lions–BC Komárno 88-71 (22-20, 22-21, 27-16, 17-14)

Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 700 néző, vezette: Benczur T., Major Á., Dr. Németh P.

Oroszlány: Randolph 10/6, McMurrin 19/9, Balsay 4/3, Takács 5/3, Sejfics 11. Csere: Doss Jr. 22/6, Peringer 2, Szabadfi 7/3, Csuti 6/6, Ruják 2, Sövegjártó, Kristyák. Vezetőedző: Forray Gábor.

Komárno: Booker 10, Henry 11/9, Pospisil 2, Dorsey 7/3, Ormiston 8. Csere: Covington 15, Volárik 4, Balogh, Gray 13/3, Koller 1, Kalinay, Kunicek. Vezetőedző: Josip Pandza.

Az eredmény alakulása: 5. perc: 2-9, 7. p.: 12-13, 9. p.: 18-16, 13. p.: 27-22, 15. p.: 31-25, 17. p.: 31-37, 18. p.: 34-41, 23. p.: 54-41, 26. p.: 62-47, 28. p.: 65-55, 33.: 77-57, 38.: 88-64.

Kipontozódott: Randolph (36.), illetve Covington (35.).