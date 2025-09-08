3 órája
A Mester emlékére otthon tartották a Bányász Kupát
A hétvégén rendezték Oroszlányon a hagyományos Bányász Kupát. Az MVM-OSE Lions egykori vezetőedzője tiszteletére megnyerte a hazai rendezésű tornát.
Az első elődöntőt megelőzően névadó ünnepséget tartott az MVM-OSE Lions. Az 1976-ban épült és többek között idén is felújításon átesett kiscsarnok az oroszlányi kosárlabda történetének egyik legnagyobb alakja, a tavaly elhunyt Jugovics József nevét viseli a jövőben. Az ünnepséget az egyesület elnöke, Beck Ferenc nyitotta meg, rajta kívül beszédet mondott Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára, majd Czunyiné Dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is.
A Komárno és a Körmend legyőzésével lett tornagyőztes az MVM-OSE Lions
Tóth László Emléktorna az MVM Bányász Kupáért, elődöntők
Egis Körmend–SZTE-Szedeák 96-71 (20-12, 30-24, 26-16, 20-19)
Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 100 néző, vezette: Frányó P., Kapusi G., Magyari V.
Körmend: Moore 12, Davis 15/9, Kiss B. 5, Ivosev 2, Avery 16/6. Csere: Durázi 10/6, Ferencz 13/9, Doktor 4, Kiss M. 9/3, Ohams 6, Hansen 2, Nagy 2. Vezetőedző: Teo Hojc.
Szeged: Vulikics 11/3, Cseh 4, Zsiros 3/3, Drenovac 15, Records 15. Csere: Fortune 21/12, Anda, Polányi, Papp, Kiss-Leizer, Mészáros 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 11-2, 7. p.: 13-9, 8. p.: 18-9, 11. p.: 22-16, 13. p.: 28-16, 16. p.: 33-26, 18. p.: 36-30, 22. p.: 52-36, 25. p.: 66-40, 29. p.: 76-49, 31. p.: 76-54, 35. p.: 80-60, 38. p.: 91-66.
Az első elődöntőben az előző szezonban az NB I. A-ban a hatodik helyen végző, Magyar Kupa-ezüstérmes Körmend az élvonalbeli bajnokság 12. helyezettjével, a Szegeddel csapott össze. A Körmend azonnal magához ragadta a kezdeményezést és végig nagy fölényben játszva, magabiztos győzelmet aratva jutott a döntőbe.
MVM-OSE Lions–BC Komárno 88-71 (22-20, 22-21, 27-16, 17-14)
Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 700 néző, vezette: Benczur T., Major Á., Dr. Németh P.
Oroszlány: Randolph 10/6, McMurrin 19/9, Balsay 4/3, Takács 5/3, Sejfics 11. Csere: Doss Jr. 22/6, Peringer 2, Szabadfi 7/3, Csuti 6/6, Ruják 2, Sövegjártó, Kristyák. Vezetőedző: Forray Gábor.
Komárno: Booker 10, Henry 11/9, Pospisil 2, Dorsey 7/3, Ormiston 8. Csere: Covington 15, Volárik 4, Balogh, Gray 13/3, Koller 1, Kalinay, Kunicek. Vezetőedző: Josip Pandza.
Az eredmény alakulása: 5. perc: 2-9, 7. p.: 12-13, 9. p.: 18-16, 13. p.: 27-22, 15. p.: 31-25, 17. p.: 31-37, 18. p.: 34-41, 23. p.: 54-41, 26. p.: 62-47, 28. p.: 65-55, 33.: 77-57, 38.: 88-64.
Kipontozódott: Randolph (36.), illetve Covington (35.).
A második elődöntőt az előző szezonban a 13. helyen végző házigazda vívta a szlovák élvonalban hetedikként záró révkomáromi gárdával. A párosítás érdekessége, hogy egy éve szintén ez a két csapat vívta a Bányász Kupa második elődöntőjét, és akkor is az OSE győztünk, mégpedig 82-76-ra. A vendégcsapat kezdte jobban a meccset, azonban a Lions még az első negyedben fordított. A Komárno a második negyedben visszavette a vezetést, a Lions azonban egy 20-0-s (!) rohammal fordított és innen már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.
A 3. helyért
SZTE-Szedeák–BC Komárno 72-61 (17-17, 20-12, 19-20, 16-12)
Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 100 néző, vezette: Dr. Németh P., Csák M., Kéri I.
Szeged: Vulikics 7/3, Cseh 4, Zsiros 6/6, Fortune 9/3, Records 8. Csere: Drenovac 24/9, Polányi 12/12, Anda 2. Vezetőedző: Simándi Árpád.
Komárno: Henry 6, Covington 4, Volárik 8, Gray 21/6, Dorsey 5/3. Csere: Pospisil 2, Booker 4, Ormiston 9, Koller 2. Vezetőedző: Josip Pandza.
Az eredmény alakulása: 3. perc: 0-11, 5. p.: 6-11, 9. p.: 17-13, 12. p.: 24-17, 15. p.: 32-21, 18. p.: 34-27, 23. p.: 46-33, 26. p.: 46-43, 30. p.: 56-47, 32. p.: 61-49, 36. p.: 64-57, 38. p.: 70-57.
Kipontozódott: Covington (40.).
A Komárno remekül kezdte a mérkőzést, a 3. percben már 11-0-ra vezetett, innentől kezdve azonban már az történt a pályán, amit a Szeged akart. A szlovák csapatnak a harmadik negyedben még volt egy fellángolása, az SZTE azonban végül simán nyerte a mérkőzést és ezzel megszerezte a harmadik helyet.
Döntő
MVM-OSE Lions–Egis Körmend 93-82 (27-18, 16-24, 21-24, 29-16)
Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 1000 néző, vezette: Győrffy R., Söjtöry T., Földesi M.
Oroszlány: McMurrin 21/3, Doss Jr. 18/3, Sövegjártó 5, Takács 5/3, Sejfics 19. Csere: Peringer 2, Randolph 14/12, Csuti 1, Balsay 4/3, Ruják 2, Szabadfi 2. Vezetőedző: Forray Gábor.
Körmend: Moore 22/3, Durázi 7, Kiss M. 5, Avery 3, Ivosev 6. Csere: Ohams 14, Ferencz 2, Davis 16, Kiss B. 5/3, Doktor 2. Vezetőedző: Teo Hojc.
Az eredmény alakulása: 2. perc: 5-1, 4. p.: 7-8, 8. p.: 20-14, 10. p.: 25-16, 16. p.: 38-26, 20. p.: 41-42, 22. p.: 50-46, 26. p.: 56-60, 29. p.: 61-66, 32. p.: 68-66, 34.: 76-70, 39.: 92-78.
Kipontozódott: Sövegjártó (39.), illetve Ivosev (38.), Ohams (39.).
Az izgalmas, fordulatos és színvonalas fináléban hol az egyik, hol a másik csapat kezében volt a kezdeményezés. A Lions a harmadik negyedben hatpontos hátrányba került, azonban kiváló negyedik negyedbeli játékkal megfordította mérkőzést és megnyerte a Bányász Kupát. A meccs nagyszünetében Beck Ferenc ünnepélyes keretek között ajándékozta meg Kláris Zoltánt, aki játékosként, majd az utánpótlás vezetőjeként több évtizeden át szolgálta az oroszlányi klubot.
A Bányász Kupa az idei évtől a Tóth László Emléktorna az MVM Bányász Kupáért nevet viseli. A névadó az idén elhunyt Tóth László, a "Mester", aki 1996-2013 között volt az oroszlányi felnőttcsapatunk vezetőedzője. Irányításával három bajnoki címet (2002, 2006, 2008) is nyert az OSE.