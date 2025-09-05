Ma kezdődik a Bányász Kupa Oroszlányon

Az MVM-OSE Lions a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezi a Bányász Kupát, amely a klub egykori legendája, az idén februárban elhunyt Tóth László előtt tisztelegve immár emléktorna is egyben. Az előző szezonban az élvonalbeli férfibajnokság 13. helyén végző oroszlányi csapat elődöntőbeli riválisa az első osztályú szlovák bajnokság legutóbbi hetedik helyezettje, a Komárno lesz, a másik ágon a Körmend és a Szeged küzd a döntőbe jutásért. A Körmend az előző szezonban az NB I. A-ban hatodik, a Magyar Kupában pedig második lett, a Szeged az élvonalbeli bajnokságban a 12. helyet szerezte meg.

Az MVM-OSE Lions már a hazai rendezésű Bányász Kupára készül

Forrás: Facebook/MVM-OSE Lions

Az MVM-OSE Lions vezetőedzője szembenézhet korábbi csapatával



– A felkészülés során több kisebb, inkább balesetnek nevezhető sérülés akadályozta a munkánkat, amely így nem volt ideális. Eddig kemény munkát végeztünk, a jövő héttől már inkább a taktikai elemek csiszolásán lesz a hangsúly. Négy edzőmérkőzést vívtunk a nyáron, amelyeken elsősorban a magyar játékosok helyét kerestem a csapatban. Ami az ellenfeleinket illeti, a Komárno hét külföldi játékossal érkezik hozzánk, a Körmend hazai szinten topcsapat, a következő szezonban az első ötbe várom őket, a Szegedet pedig jelenleg sötét lónak tartom – tudtuk meg Forray Gábortól, az MVM-OSE Lions nyáron kinevezett vezetőedzőjétől, aki az előző szezonban éppen a Körmendet irányította, így akár már ezen a hétvégén szembenézhet egykori csapatával.

Kosárlabda, Tóth László Emléktorna az MVM Bányász Kupáért elődöntő

Egis Körmend–SZTE Szedeák

péntek, 15 óra MVM-OSE Lions–BC Komárno (szlovák)

péntek, 18 óra a 3. helyért

szombat, 15 óra döntő

szombat, 18 óra A mérkőzéseket az oroszlányi Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban rendezik.



