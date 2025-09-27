Hazai sztárcsapat ellen kezdi a szezont az MVM-OSE Lions

A legutóbb a bajnokság 13., utolsó előtti helyén végző MVM-OSE Lions alaposan „belehúzott” a sorsolásnál, hiszen hazánk egyik legerősebb csapatával, az előző szezonban bajnoki ezüstérmet és Magyar Kupát nyerő szombathelyi együttessel kezd.

Az MVM-OSE Lions (pirosban) a Falco ellen kezdi a szezont

Forrás: MVM-OSE Lions

Nem az MVM-OSE Lions mellett szól a papírforma



– Bár jelenleg vannak gondjaik, a Falco kerete nagyon erős, ellenfelünk a bajnoki cím egyik favoritja, a papírforma is az ő győzelmüket vetíti előre ellenünk. A felkészülésünk csak részben volt jónak nevezhető, folyamatosan voltak kisebb-nagyobb sérüléseink, így csak két edzőmeccsen tudtunk teljes kerettel játszani. A héten azonban már mindenki tudott edzeni. Szeretnénk mindent kiadni magunkból és megörvendeztetni szurkolóinkat – nyilatkozta lapunknak Forray Gábor, az MVM-OSE Lions vezetőedzője.

Kosárlabda, NB I. A, férfi, alapszakasz, 1. forduló MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, szombat, 18 óra.



