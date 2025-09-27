szeptember 27., szombat

Kosárlabda

26 perce

Hazai sztárcsapat ellen kezdi a szezont az MVM-OSE Lions

Címkék#MVM-OSE Lions#kosárlabda NB I/A#Falco-Vulcano Energia KC Szombathely#Forray Gábor

A hétvégén kezdetét veszi az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokság 2025-26-os szezonja. Az MVM-OSE Lions a Falco együttesét fogadja a nyitófordulóban.

Kun Attila

A legutóbb a bajnokság 13., utolsó előtti helyén végző MVM-OSE Lions alaposan „belehúzott” a sorsolásnál, hiszen hazánk egyik legerősebb csapatával, az előző szezonban bajnoki ezüstérmet és Magyar Kupát nyerő szombathelyi együttessel kezd. 

MVM-OSE Lions: a Falco lesz az ellenfél az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokság 1. fordulójában
Az MVM-OSE Lions (pirosban) a Falco ellen kezdi a szezont
Forrás: MVM-OSE Lions

 

Nem az MVM-OSE Lions mellett szól a papírforma


– Bár jelenleg vannak gondjaik, a Falco kerete nagyon erős, ellenfelünk a bajnoki cím egyik favoritja, a papírforma is az ő győzelmüket vetíti előre ellenünk. A felkészülésünk csak részben volt jónak nevezhető, folyamatosan voltak kisebb-nagyobb sérüléseink, így csak két edzőmeccsen tudtunk teljes kerettel játszani. A héten azonban már mindenki tudott edzeni. Szeretnénk mindent kiadni magunkból és megörvendeztetni szurkolóinkat – nyilatkozta lapunknak Forray Gábor, az MVM-OSE Lions vezetőedzője. 

Kosárlabda, NB I. A, férfi, alapszakasz, 1. forduló 

MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 

Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, szombat, 18 óra. 


 

 

