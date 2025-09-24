szeptember 24., szerda

Rangadó előtt

50 perce

Szupercsapat ellen készül bravúrra a MOL Tatabánya KC, harmadik gárda is segíthet

Címkék#MOL Tatabánya KC#OTP Bank Pick Szeged#csoportmeccs#kézilabda#bajnokság

A szezon első nagy megmérettetésére készül a tatabányai élvonalbeli férfi kézilabdacsapat. A bajnokság 4. fordulójában a Bajnokok Ligája-szereplő OTP Bank-Pick Szeged lesz a MOL Tatabánya KC ellenfele.

Várvizi Tamás

A MOL Tatabánya KC legénysége jól kezdte a bajnokságot, az első három mérkőzését egyaránt megnyerte. A nyitányon hazai környezetben győzte le a Gyöngyöst, majd idegenben bizonyult jobbnak a Csurgónál, az elmúlt hétvégén pedig a Szigetszentmiklósi KSK-t is felülmúlták a tatabányaiak. Most azonban minden eddiginél nagyobb erőpróba következik: a szegediek látogatnak a Multifunkciós Csarnokba (kezdés: vasárnap, 18 óra).

a szegedet fogadja a mol tatabánya kc
Bodó Richárd éveken át erősítette a MOL Tatabánya KC csapatát
Forrás: eurohandball.com

A riválisnál – ellentétben a tatabányaiakkal – nem volt nagy játékosmozgás a nyáron: a kulcsemberek közül senki nem távozott, érkezett ellenben a világ egyik legjobb irányítója, a svéd Jim Gottfridsson. A klubvezetés azt reméli, a klasszis leigazolásával helyére kerülhet az utolsó kocka is, amellyel már meg lehet célozni a hőn áhított négyes döntőt a Bajnokok Ligájában. És ha már Bajnokok Ligája: noha a szegediek kerete meglehetősen mély, a Tatabánya malmára hajthatja a vizet, hogy az alföldiek csütörtök este várhatóan kiélezett BL-csoportmeccset játszanak odahaza a Paris Saint-Germain-nel. 

Régi ismerős is van a MOL Tatabánya KC riválisának keretében

A Szegednél gyakorlatilag minden posztra jut legalább két, hasonló képességű játékos. A kapuban Mikler és a svéd válogatott Thulin, a széleken Sostaric és Frimmel, irányítóban a már említett Gottfridsson mellett Kukic és Smarason található a keretben. Beállóban a világklasszis Bánhidi Bence főleg támadásban, míg Toto és Kalarash elsősorban védekezésben tesz hozzá a csapat játékához. Az átlövőknél ismerős lehet a tatabányaiak számára Bodó Richárd, aki 2011 és 2016 között erősítette a Kék Tigriseket, innen igazolt a Szegedhez. 

Egyvalami biztos: Tóth Edmond legénységétől már a pontszerzés is bravúros lenne.

 

