Kézilabda

3 órája

Szigetszentmiklóson is győzelemre készülnek a Kék Tigrisek

Címkék#MOL Tatabánya KC#Szigetszentmiklós#Kék Tigrisek#Tóth Edmond#kézilabda

Az újonc otthonába látogat Tóth Edmond eddig hibátlanul teljesítő legénysége. A MOL Tatabánya KC ellenfele a Szigetszentmiklós lesz.

Petrik József

A MOL Tatabánya KC riválisa ezúttal az újonc Szigetszentmiklós lesz, melynek elsődleges célja, hogy bennmaradjon a legjobbak között. Ez pedig azt feltételezi – különösen hazai pályán –, hogy mindent megtesznek az ellenfelek dolgának megnehezítésére. Erre számíthat a Tóth Edmond csapata is.

MOL Tatabánya KC: az újonc Szigetszentmiklós lesz az ellenfél az élvonalbeli férfi kézilabda-bajnokság harmadik fordulójában, idegenben
A MOL Tatabánya KC Szigetszentmiklóson is esélyesként lép pályára
Forrás: tatabanyahandball.hu

 

A MOL Tatabánya KC a saját játékára koncentrál


– Mi komolyan vesszük mindegyik ellenlábasunkat. Ugyan a Szigetszentmiklós csapatából keveset láttunk, de nekünk elsősorban a saját játékunkkal kell foglalkoznunk, abban kell fejlődnünk. Mivel győzni megyünk soros ellenfelünkhöz, így száz százalékosan szükséges koncentrálnunk.
A hazaiaknak jól sikerültek az erősítéseik, emellett a tavalyi csapatuk magját is egyben tartották, ami jókora stabilitást jelent számukra – emelte ki a tatabányai szakvezető.

– A sikerünk titka a már említett koncentrációban, a védekezésünk agresszivitásában és intenzitásában rejlik – hangsúlyozta Tóth Edmond. – Hajtós, küzdelmes találkozóra számítok, amennyiben sikerül gyors, könnyű gólokat lőnünk, az megkönnyítheti a dolgunkat. A legutóbbi meccsünkön többféle védekezést kipróbáltunk. Lehet, hogy most a zárt védekezés, a hatos fal vezethet eredményre, majd meglátjuk. Bízom a gárdában, nyerni megyünk riválisunkhoz.

Temesvári Gábor még mindig maródi, így rá nem számíthat a szakmai stáb, a többiek viszont mind egészségesek, így két kézilabdázót még ki kell hagynia a keretből a vezetőedzőnek. 

Kézilabda, NB I., férfi, 3. forduló

Szigetszentmiklósi KSK–MOL Tatabánya KC

Szigetszentmiklós, péntek, 18 óra.


 

 

