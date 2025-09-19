3 órája
Szigetszentmiklóson is győzelemre készülnek a Kék Tigrisek
Az újonc otthonába látogat Tóth Edmond eddig hibátlanul teljesítő legénysége. A MOL Tatabánya KC ellenfele a Szigetszentmiklós lesz.
A MOL Tatabánya KC riválisa ezúttal az újonc Szigetszentmiklós lesz, melynek elsődleges célja, hogy bennmaradjon a legjobbak között. Ez pedig azt feltételezi – különösen hazai pályán –, hogy mindent megtesznek az ellenfelek dolgának megnehezítésére. Erre számíthat a Tóth Edmond csapata is.
A MOL Tatabánya KC a saját játékára koncentrál
– Mi komolyan vesszük mindegyik ellenlábasunkat. Ugyan a Szigetszentmiklós csapatából keveset láttunk, de nekünk elsősorban a saját játékunkkal kell foglalkoznunk, abban kell fejlődnünk. Mivel győzni megyünk soros ellenfelünkhöz, így száz százalékosan szükséges koncentrálnunk.
A hazaiaknak jól sikerültek az erősítéseik, emellett a tavalyi csapatuk magját is egyben tartották, ami jókora stabilitást jelent számukra – emelte ki a tatabányai szakvezető.
– A sikerünk titka a már említett koncentrációban, a védekezésünk agresszivitásában és intenzitásában rejlik – hangsúlyozta Tóth Edmond. – Hajtós, küzdelmes találkozóra számítok, amennyiben sikerül gyors, könnyű gólokat lőnünk, az megkönnyítheti a dolgunkat. A legutóbbi meccsünkön többféle védekezést kipróbáltunk. Lehet, hogy most a zárt védekezés, a hatos fal vezethet eredményre, majd meglátjuk. Bízom a gárdában, nyerni megyünk riválisunkhoz.
Temesvári Gábor még mindig maródi, így rá nem számíthat a szakmai stáb, a többiek viszont mind egészségesek, így két kézilabdázót még ki kell hagynia a keretből a vezetőedzőnek.
Kézilabda, NB I., férfi, 3. forduló
Szigetszentmiklósi KSK–MOL Tatabánya KC
Szigetszentmiklós, péntek, 18 óra.