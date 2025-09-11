Somogyországba látogatnak a tatabányai kézisek

A Somogy vármegyei csapattal rendszerint nagy csatákat vív a MOL Tatabánya KC a kézilabda-bajnokságban, mindez érthető is, hiszen a csurgóiak hosszú évek óta markáns szereplői a honi férfi kézilabdamezőnynek. Idegenben különösen nehéz meccseket játszanak a somogyiakkal a mindenkori riválisok, a lelkes csurgói szurkolók a végsőkig űzik-hajtják övéiket.

Vladimir Vranjes (77) néhány évvel ezelőtt még a MOL Tatabánya KC sikereiért dolgozott

Forrás: cskk.hu

A hétvégi rivális – a tatabányaiakkal ellentétben – nem kezdte jól a bajnokságot, ugyanis 32-27-re kikaptak a Győr otthonában. Igaz, a csurgóiak sokáig jól tartották magukat, ám a végjáték már a kisalföldieké volt. A hétvégi ellenfél játékoskeretét böngészve régi ismerősre is bukkanhatunk: a beálló Vladimir Vranjes négy éven át, 2016 és 2020 között erősítette a tatabányai együttest. Poszttársa, Papp Tamás viszont éppen a csurgóiaktól érkezett Tatabányára, idén nyáron.

Dr. Varga János elnök a klub hivatalos honlapjának a szezon előtt arról beszélt: továbbra is komolyan kell velük számolni, szívós, masszív csapatot vár a következő szezonban is. Olyat, amelyik hazai pályán, szurkolóikkal közösen szinte minden csapatnak kemény ellenfél.

– Biztosan idő és türelem kell, amíg összeszokunk, de én elégedett vagyok, mert ahogy említettem, kihoztuk a maximumot az átigazolásokból – magyarázta.

A MOL Tatabánya KC oda-vissza nyert az előző szezonban

Az előző szezonban egyébként november végén találkozott egymással a két csapat Somogy vármegyében, akkor magabiztos, 37-28-as vendégsiker született. Érdekes módon Tatabányán jóval szorosabban alakult a két gárda párharca, április végén 31-28-ra nyertek a hazaiak, a félidőben mindössze egy gól volt a Tatabánya előnye.