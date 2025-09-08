szeptember 8., hétfő

Kézilabda

3 órája

Győzelemmel kezdték a szezont a Kék Tigrisek

A múlt héten megkezdődött az élvonalbeli férfi kézilabda-bajnokság. A MOL Tatabánya KC a Gyöngyös elleni hazai, bányásznapi győzelemmel nyitotta az idényt.

Petrik József

Mozgalmasan, jó iramban kezdődött a találkozó. A MOL Tatabánya KC dominálta a mérkőzést, de a vendégek mindent elkövettek, hogy megnehezítsék a Tóth-legénység dolgát. Az első játékrész hajrájában aztán markánsabbá vált a vendéglátók előnye. A fordulás után furcsa játékvezetői ítéletek borzolták a szurkolók kedélyeit, amelyek góloktól fosztották meg a házigazdát. Talán ennek is betudható, hogy a két csapat közötti különbség szinte semmit sem változott a második harminc percben… Összességében egy változatos, jó iramú összecsapáson szerezte meg a győzelmet a hazai együttes. A Kék Tigrisek sikere teljesen megérdemelt. 

MOL Tatabánya KC: 32-26-os hazai győzelem az élvonalbeli férfi kézilabda-bajnokság első fordulójában a Gyöngyös ellen
A MOL Tatabánya KC sikerrel vette a bajnokság első fordulóját
Forrás: Facebook/ Tatabányai Kézilabda Club

Kézilabda, NB I., férfi 1. forduló 
MOL Tatabánya KC–Gyöngyös 32–26 (20–14) 
Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok, 1800 néző, vezette: Fekete T., Hajdu T. 
Tatabánya: Andó – Pedro, Mosindi 4, Sarac 4, Papp 3, Damatrin 3, Zsitnyikov 2. Csere: Székely (kapus), Vajda 3, Éles 4/1, Sztraka 1, Havran 1, Grigoras 2, Plaza 2, Krakovszki 3/1, Terjék. Vezetőedző: Tóth Edmond. 
Az eredmény alakulása: 3. perc: 3–2, 8. p.: 6–3, 12. p.: 7–6, 15. p.: 10–6, 27. p.: 18–13, 35. p.: 21–15, 42.p.: 23–19, 47.p.: 27–21, 57.p.: 32–25. Hétméteresek: 3/2, illetve 5/3. 
Kiállítások: 6, illetve 6 perc. 

 

A MOL Tatabánya KC jól alkalmazta a felkészülés során gyakoroltakat
 

Tóth Edmond: – Nagyon örülök, hogy az első hazai meccsünkön győzelemmel mutatkoztunk be. Amit a felkészülés során gyakoroltunk, így a sok futás, a gyors támadásvezetés, a labdaszerzések elég jól sikerültek. Szünet után jól menedzseltük az eredményt. Forgatni is sikerült a csapatot, és különböző játékelemeket is kipróbálhattunk. 
Bíró Balázs, a Gyöngyös vezetőedzője: – Megérdemelten nyert a Tatabánya. Hiába szerettük volna jobban megnehezíteni a dolgukat, ez nem sikerült, de még így is sokáig meccsben voltunk az első játékrészben. A második félidőben jól menedzselték a hazaiak az előnyüket, de nekünk sem kellett lehajtott fejjel elhagyni a pályát. 

 

