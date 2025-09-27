szeptember 27., szombat

Rangadó előtt

56 perce

Emberes feladat előtt a Kék Tigrisek

Címkék#MOL Tatabánya KC#Kék Tigrisek#sztárcsapat#OTP Bank Pick Szeged#Tóth Edmond

Három fordulót követően már csak négy csapat mondhatja el magáról, hogy veretlen, illetve, hogy még pontot sem vesztett a férfi kézilabda élvonalban. Közülük kettő, a Tóth Edmond irányította MOL Tatabánya KC, illetve a Szeged a hétvégén Tatabányán ütköznek meg egymással.

Petrik József

– Már várjuk, hogy megmérkőzzünk egy ilyen szintű, kiváló ellenféllel – emelte ki Tóth Edmond, a MOL Tatabánya KC vezetőedzője. – Reméljük sok, remek hangulatot teremtő néző előtt kézilabdázhatunk. Az nagyon feldobná a társaságot, és valószínűleg mindent kiadnának magukból. A találkozó esélyesei a vendégek. Azaz tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, de a játékosaimban nagy a bizonyítási vágy. Szeretnénk kiharcolni a rangadó rangot.

A MOL Tatabánya KC-Szeged rangadó a férfi kézibajnokságban
Újra összecsap a MOL Tatabánya KC és az OTP Bank Pick Szeged
Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24  Óra

A házigazdáknál jó néhány sportoló még csak tévében látta a Tisza-partiakat mérkőzni. Vasárnaptól viszont már személyes, testközeli élményük is lesz. A hatalmas elszántság mellett az is segíthet a hazaiakon, hogy vendégek a hét közepén, a Bajnokok Ligájában megütköztek a francia sztárcsapattal, a Paris Saint-Germain-nel (és 31-29-re nyertek is). A vendéglátók bíznak benne, hogy a BL-meccs kissé „lefárasztotta” a szegedieket…

A MOL Tatabánya KC játékosai a lehető legtöbbet hoznák ki magukból

– Persze vannak gyengéi az ellenfelünknek is, de jóval több az erősségük – hangsúlyozta a hazaiak szakvezetője. – Ám mi a magunk stílusát szeretnénk adni, miközben ki akarjuk hozni magunkból a lehető legtöbbet. Aztán, hogy az mire lesz elég, arra a vasárnapi hatvan perc ad majd választ. Mindenesetre ütős, hajtós összecsapásra számítok.

A Kék Tigriseknél Temesvári játékára továbbra sem számíthatnak a csapattársa. Sérülése után, valószínűleg október-november tájékán léphet először pályára a 210 centis átlövő. A rangadónak ígérkező mérkőzésen Bócz László és Wiedemann Viktor játékvezetők fújják majd a sípot.

Kézilabda NB I., férfi, 4. forduló
MOL Tatabánya KC – Pick-Szeged
Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok, vasárnap, 18 óra.

 

 

