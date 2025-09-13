Férfias küzdelemre számíthatnak a Kék Tigrisek Csurgón

Amíg a Csurgó 32–27-es vereséggel kezdte a bajnokságot, addig a MOL Tatabánya KC 32–26-os hazai győzelemmel mutatkozott be a Gyöngyös ellen. Tóth Edmond, a tatabányaiak vezetőedzője azonban kiemelte, hogy a csurgói összecsapáson csak nagyon jó játékkal szerezhetik meg a két pontot, ami egyrészt már önmagában komoly fegyverténynek számítana, másrészt egy ilyen győzelemmel lenne csak igazán jónak mondható a Kék Tigrisek bajnoki rajtja.

A MOL Tatabánya KC (kékben) em számíthat könnyű mérkőzésre

Forrás: tatabanyahandball.hu

A MOL Tatabánya KC sikerét a jó védekezés alapozhatja meg



– Az előző szezonban sikeresen vette a csapat ezt az akadályt, de most, hogy felmértük, feltérképeztük az ellenfelünket, már más a helyzet, mert sokat erősödtek. Masszívabb lett a védekezésük, úgyhogy nagyon nehéz meccsre számíthatunk. Amennyiben sikeresek akarunk lenni, akkor azt a jó védekezés alapozhatja meg. Szeretnénk a masszív védekezésből gyors lerohanásokat indítani, és „könnyű” gólokat lőni. De azt sem feledhetjük, hogy riválisunk most még összeszokottabbnak tűnik, mint mi. Náluk jóval kisebb volt a játékosmozgás, így könnyebben tudtak építkezni, felkészülni a pontvadászatra – nyilatkozta Tóth Edmond, a MOL Tatabánya KC vezetőedzője.

A vendégeknél Temesvári ugyan már gyógyulófélben van, de legalább még két hónap, amire teljesen felépül és hadra fogható lesz. A többiek rendben vannak, szinte teljesen komplett gárdával utazhatnak a Kék Tigrisek Somogy vármegyébe.

Kézilabda, NB I., férfi, 2. forduló Csurgói KK–MOL Tatabánya KC Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, szombat, 18 óra.



