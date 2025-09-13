szeptember 13., szombat

Kézilabda

Kézilabda

51 perce

Férfias küzdelemre számíthatnak a Kék Tigrisek Csurgón

Címkék#Kék Tigrisek#Csurgói KK#MOL Tatabánya KC Kézilabda#Tóth Edmond

Újabb nehéz feladat vár a tatabányai Kék Tigrisekre. A hétvégén Somogyországban kell vitézkedniük a kifejezetten jó erőkből álló csurgóiak ellen. Ezek a mérkőzések – egy-két kivételtől eltekintve – mindig rengeteg izgalmat és heves csatát hoztak. Most is erre van kilátás a MOL Tatabánya KC számára.

Petrik József

Amíg a Csurgó 32–27-es vereséggel kezdte a bajnokságot, addig a MOL Tatabánya KC 32–26-os hazai győzelemmel mutatkozott be a Gyöngyös ellen. Tóth Edmond, a tatabányaiak vezetőedzője azonban kiemelte, hogy a csurgói összecsapáson csak nagyon jó játékkal szerezhetik meg a két pontot, ami egyrészt már önmagában komoly fegyverténynek számítana, másrészt egy ilyen győzelemmel lenne csak igazán jónak mondható a Kék Tigrisek bajnoki rajtja. 

MOL Tatabánya KC: a Csurgó lesz az ellenfél az élvonalbeli férfi kézilabda-bajnokság 2. fordulójában
A MOL Tatabánya KC (kékben) em számíthat könnyű mérkőzésre
Forrás: tatabanyahandball.hu

 

A MOL Tatabánya KC sikerét a jó védekezés alapozhatja meg


– Az előző szezonban sikeresen vette a csapat ezt az akadályt, de most, hogy felmértük, feltérképeztük az ellenfelünket, már más a helyzet, mert sokat erősödtek. Masszívabb lett a védekezésük, úgyhogy nagyon nehéz meccsre számíthatunk. Amennyiben sikeresek akarunk lenni, akkor azt a jó védekezés alapozhatja meg. Szeretnénk a masszív védekezésből gyors lerohanásokat indítani, és „könnyű” gólokat lőni. De azt sem feledhetjük, hogy riválisunk most még összeszokottabbnak tűnik, mint mi. Náluk jóval kisebb volt a játékosmozgás, így könnyebben tudtak építkezni, felkészülni a pontvadászatra – nyilatkozta Tóth Edmond, a MOL Tatabánya KC vezetőedzője. 

A vendégeknél Temesvári ugyan már gyógyulófélben van, de legalább még két hónap, amire teljesen felépül és hadra fogható lesz. A többiek rendben vannak, szinte teljesen komplett gárdával utazhatnak a Kék Tigrisek Somogy vármegyébe. 

Kézilabda, NB I., férfi, 2. forduló 

Csurgói KK–MOL Tatabánya KC 

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, szombat, 18 óra. 


 

 

