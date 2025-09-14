A szünet utáni teljesítményével magabiztos győzelmet aratott a Tatabánya Csurgón

Néhány perc eltelte után a MOL Tatabánya KC átállt a hét a hat elleni játékra, ez azonban nem nagyon működött, mert a vendégek gyorsan kaptak két-három üreskapus gólt. Egyébként fej-fej mellett haladt a két együttes, de úgy, hogy többnyire a házigazdák vezettek. Aztán fordult a kocka, majd ismét, így hullámzó maradt a játék. A Kék Tigrisek támadójátékába sok hiba csúszott, így a hazaiak kétgólos előnnyel térhettek pihenőre.

A MOL Tatabánya KC (fehérben) elhozta a két pontot Csurgóról

Forrás: Csurgói KK/Facebook

A második félidei védekezés győzelmet ért a MOL Tatabánya KC számára



A szünet után már összeszedettebb lett a vendégek játéka. Kevesebbet bakiztak a Kék Tigrisek és jelentősen feljavult a védekezésük, amit az is bizonyít, hogy feleannyi gólt kaptak a második 30 percben, mint az elsőben. Ezzel pedig meg is alapozták a teljesen megérdemelt idegenbeli sikerüket.

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: – Minden értelemben nehéz pályán, fülledt melegben egy erős ellenfél otthonában sikerült nyernünk. A szünet utáni szigorúbb védekezés, a harcosság és a jó kapusteljesítmény nagy akarással párosulva hozta meg a győzelmet. Nagyon örülünk, hogy az első idegenbeli meccsünkön nyerni tudtunk. Csak gratulálni lehet a csapatnak.

Kézilabda, NB I., férfi, 2. forduló Csurgói KK–MOL Tatabánya KC 30–34 (20–18) Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 700 néző, vezette: Felhő F., Öcsi T. Tatabánya: Székely M. – Pedro 3, Mosindi 1, Vajda 4, Sarac 3, Zsitnyikov 5, Damatrin 5/2. Csere: Andó (kapus), Plaza 2, Éles 7/1, Lemos, Havran, Grigoras 1, Papp 3. Vezetőedző: Tóth Edmond. Hétméteresek: 5/4, illetve 6/3. Kiállítások: 2, illetve 4 perc. Az eredmény alakulása: 4. perc: 1-2, 9. p.: 5-3, 12. p.: 6-6, 20. p.: 11-12, 26. p.: 18-15, 34. p.: 21-22, 41. p.: 23-27, 46. p.: 25-30, 50. p.: 27-30, 55. p.: 27-33.





