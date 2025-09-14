2 órája
A szünet utáni teljesítményével magabiztos győzelmet aratott a Tatabánya Csurgón
A somogyországi gárda nem tartozik a Kék Tigrisek kedvenc riválisai közé, mivel Csurgón eddig rendre megszenvedett a győzelemért. Egy félidő után most is ezt ígérte a találkozó menete, de a MOL Tatabánya KC a második játékrészben már a jobbik arcát mutatta.
Néhány perc eltelte után a MOL Tatabánya KC átállt a hét a hat elleni játékra, ez azonban nem nagyon működött, mert a vendégek gyorsan kaptak két-három üreskapus gólt. Egyébként fej-fej mellett haladt a két együttes, de úgy, hogy többnyire a házigazdák vezettek. Aztán fordult a kocka, majd ismét, így hullámzó maradt a játék. A Kék Tigrisek támadójátékába sok hiba csúszott, így a hazaiak kétgólos előnnyel térhettek pihenőre.
A második félidei védekezés győzelmet ért a MOL Tatabánya KC számára
A szünet után már összeszedettebb lett a vendégek játéka. Kevesebbet bakiztak a Kék Tigrisek és jelentősen feljavult a védekezésük, amit az is bizonyít, hogy feleannyi gólt kaptak a második 30 percben, mint az elsőben. Ezzel pedig meg is alapozták a teljesen megérdemelt idegenbeli sikerüket.
Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: – Minden értelemben nehéz pályán, fülledt melegben egy erős ellenfél otthonában sikerült nyernünk. A szünet utáni szigorúbb védekezés, a harcosság és a jó kapusteljesítmény nagy akarással párosulva hozta meg a győzelmet. Nagyon örülünk, hogy az első idegenbeli meccsünkön nyerni tudtunk. Csak gratulálni lehet a csapatnak.
Kézilabda, NB I., férfi, 2. forduló
Csurgói KK–MOL Tatabánya KC 30–34 (20–18)
Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 700 néző, vezette: Felhő F., Öcsi T.
Tatabánya: Székely M. – Pedro 3, Mosindi 1, Vajda 4, Sarac 3, Zsitnyikov 5, Damatrin 5/2. Csere: Andó (kapus), Plaza 2, Éles 7/1, Lemos, Havran, Grigoras 1, Papp 3. Vezetőedző: Tóth Edmond.
Hétméteresek: 5/4, illetve 6/3.
Kiállítások: 2, illetve 4 perc.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 1-2, 9. p.: 5-3, 12. p.: 6-6, 20. p.: 11-12, 26. p.: 18-15, 34. p.: 21-22, 41. p.: 23-27, 46. p.: 25-30, 50. p.: 27-30, 55. p.: 27-33.