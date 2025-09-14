szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

3 órája

A szünet utáni teljesítményével magabiztos győzelmet aratott a Tatabánya Csurgón

Címkék#MOL Tatabánya KC#Kék Tigrisek#Csurgói KK#kézilabda

A somogyországi gárda nem tartozik a Kék Tigrisek kedvenc riválisai közé, mivel Csurgón eddig rendre megszenvedett a győzelemért. Egy félidő után most is ezt ígérte a találkozó menete, de a MOL Tatabánya KC a második játékrészben már a jobbik arcát mutatta.

Petrik József

Néhány perc eltelte után a MOL Tatabánya KC átállt a hét a hat elleni játékra, ez azonban nem nagyon működött, mert a vendégek gyorsan kaptak két-három üreskapus gólt. Egyébként fej-fej mellett haladt a két együttes, de úgy, hogy többnyire a házigazdák vezettek. Aztán fordult a kocka, majd ismét, így hullámzó maradt a játék. A Kék Tigrisek támadójátékába sok hiba csúszott, így a hazaiak kétgólos előnnyel térhettek pihenőre. 

MOL Tatabánya KC: 34-30-as győzelem Csurgón az élvonalbeli férfi kézilabda-bajnokság 2. fordulójában
A MOL Tatabánya KC (fehérben) elhozta a két pontot Csurgóról
Forrás: Csurgói KK/Facebook

A második félidei védekezés győzelmet ért a MOL Tatabánya KC számára


A szünet után már összeszedettebb lett a vendégek játéka. Kevesebbet bakiztak a Kék Tigrisek és jelentősen feljavult a védekezésük, amit az is bizonyít, hogy feleannyi gólt kaptak a második 30 percben, mint az elsőben. Ezzel pedig meg is alapozták a teljesen megérdemelt idegenbeli sikerüket.

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: – Minden értelemben nehéz pályán, fülledt melegben egy erős ellenfél otthonában sikerült nyernünk. A szünet utáni szigorúbb védekezés, a harcosság és a jó kapusteljesítmény nagy akarással párosulva hozta meg a győzelmet. Nagyon örülünk, hogy az első idegenbeli meccsünkön nyerni tudtunk. Csak gratulálni lehet a csapatnak. 

Kézilabda, NB I., férfi, 2. forduló

Csurgói KK–MOL Tatabánya KC 30–34 (20–18)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 700 néző, vezette: Felhő F., Öcsi T.

Tatabánya: Székely M. – Pedro 3, Mosindi 1, Vajda 4, Sarac 3, Zsitnyikov 5, Damatrin 5/2. Csere: Andó (kapus), Plaza 2, Éles 7/1, Lemos, Havran, Grigoras 1, Papp 3. Vezetőedző: Tóth Edmond.

Hétméteresek: 5/4, illetve 6/3.

Kiállítások: 2, illetve 4 perc.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 1-2, 9. p.: 5-3, 12. p.: 6-6, 20. p.: 11-12, 26. p.: 18-15, 34. p.: 21-22, 41. p.: 23-27, 46. p.: 25-30, 50. p.: 27-30, 55. p.: 27-33.



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu