A pontosabb játéknak is köszönhető a tatabányai bravúrsiker

A lövések hatékonysága például hajszálra ugyanannyi volt (64 százalék), a hazaiak 53 lövésből érték el a 34 góljukat, míg a rivális 47-ből a 30-at. A védési hatékonyság is hasonlóan alakult, a MOL Tatabánya KC kapusai 30, míg a szegediek 32 százalékot hoztak össze. Ami a heteseket illeti, a Tatabánya javára négyet, az alföldieknek hatot ítéltek meg, ezekből kettő, illetve három gól született, vagyis mindkét gárda 50 százalékkal értékesítette a büntetőket, ez meglehetősen gyenge mutató.

Sarac (13) négy gólja is kellett a MOL Tatabánya KC sikeréhez

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A MOL Tatabánya KC játékosai jóval kevesebb labdát adtak el

Az egyik legfigyelemreméltóbb adat az eladott labdák száma: míg a tatabányaiak mindössze 3 labdát adtak el, a Szeged nem kevesebb, mint kilencet. Technikai hibákat tekintve viszont a rivális felé billen a mérleg nyelve, a hazaiak négyet vétettek, ellentétben a szegediek egyet. Ami a kétperces kiállításokat illeti, nagyjából hasonlóan alakult, néggyel sújtották a Kék Tigriseket, öttel pedig az alföldi együttest.

Ami az egyéni teljesítményeket illeti, a hazai kapuban remekelt Andó Adrián, aki 21 lövésből nyolcat is hárított, ez csaknem 40 százalékos teljesítmény! Figyelemreméltó a tatabányai Sarac 5/4-es, Pedro 4/4-es és a beálló Vajda Huba 9/7-es lövőstatisztikája. Az ellenfélnél Mikler 30 lövésből 13-at hárított. A szegedi játékosok lövőstatisztikája terén említésre méltó Frimmel 10/8-as, Bánhidi 3/3-as és Mackovsek 5/4-es mutatója.

A tatabányaiak továbbra is hibátlanok, négyből négy nyert meccsel állnak a tabella 2. helyén, a következő fordulóban, szombaton 16:30-tól pedig a 9. helyen álló Balatonfüred otthonában vendégszerepelnek.