szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

14°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A számok tükrében

56 perce

A pontosabb játéknak is köszönhető a tatabányai bravúrsiker

Címkék#MOL Tatabánya KC#OTP Bank-Pick Szeged#bravúr#kézilabda

Mint arról beszámoltunk, a Kék Tigrisek nagy bravúrt végrehajtva 34-30-ra nyertek az OTP Bank-Pick Szeged ellen a férfi kézilabda NB I. 4. fordulójában, ezzel továbbra is hibátlanok a bajnokságban. A mérkőzés statisztikáiból szemezgettünk és több érdekességre is bukkantunk, a MOL Tatabánya KC játékosai például jóval kevesebb labdát adtak el.

Várvizi Tamás

A lövések hatékonysága például hajszálra ugyanannyi volt (64 százalék), a hazaiak 53 lövésből érték el a 34 góljukat, míg a rivális 47-ből a 30-at. A védési hatékonyság is hasonlóan alakult, a MOL Tatabánya KC kapusai 30, míg a szegediek 32 százalékot hoztak össze. Ami a heteseket illeti, a Tatabánya javára négyet, az alföldieknek hatot ítéltek meg, ezekből kettő, illetve három gól született, vagyis mindkét gárda 50 százalékkal értékesítette a büntetőket, ez meglehetősen gyenge mutató.

mol tatabánya kc pontosabb volt
Sarac (13) négy gólja is kellett a MOL Tatabánya KC sikeréhez
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

A MOL Tatabánya KC játékosai jóval kevesebb labdát adtak el

Az egyik legfigyelemreméltóbb adat az eladott labdák száma: míg a tatabányaiak mindössze 3 labdát adtak el, a Szeged nem kevesebb, mint kilencet. Technikai hibákat tekintve viszont a rivális felé billen a mérleg nyelve, a hazaiak négyet vétettek, ellentétben a szegediek egyet. Ami a kétperces kiállításokat illeti, nagyjából hasonlóan alakult, néggyel sújtották a Kék Tigriseket, öttel pedig az alföldi együttest. 

Ami az egyéni teljesítményeket illeti, a hazai kapuban remekelt Andó Adrián, aki 21 lövésből nyolcat is hárított, ez csaknem 40 százalékos teljesítmény! Figyelemreméltó a tatabányai Sarac 5/4-es, Pedro 4/4-es és a beálló Vajda Huba 9/7-es lövőstatisztikája. Az ellenfélnél Mikler 30 lövésből 13-at hárított. A szegedi játékosok lövőstatisztikája terén említésre méltó Frimmel 10/8-as, Bánhidi 3/3-as és Mackovsek 5/4-es mutatója. 

A tatabányaiak továbbra is hibátlanok, négyből négy nyert meccsel állnak a tabella 2. helyén, a következő fordulóban, szombaton 16:30-tól pedig a 9. helyen álló Balatonfüred otthonában vendégszerepelnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu