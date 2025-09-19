A Kék Tigrisek bevették Szigetszentmiklóst

A Miklósi Medvék, ez a hazaiak beceneve, bátran kezdtek a tatabányai Kék Tigrisek ellen, így sokáig fej-fej mellett haladt a két gárda. A lendületes iramú találkozó meglehetősen hullámzó volt, mivel szinte folyamatosan változott az eredmény, igaz, többnyire a MOL Tatabánya KC vezetett. Az előnyüket pedig Székely Márton kapuba állásával meg is tudták erősíteni. A tatabányai hálóőr ugyanis hétméterest és jó néhány hazai ziccert is kifogott.

A MOL Tatabánya KC (kékben) simán nyert Szigetszentmiklóson

Forrás: tatabanyahandball.hu

A MOL Tatabánya KC egyre magabiztosabbá vált

A második félidőt is jó tempóban kezdte a Tóth-legénység. Két gyors góllal hűtötték le az éledező hazai reményeket. Miközben a Kék Tigrisek egyre magabiztosabbá váltak, addig a házigazdák kezdtek elbizonytalanodni. Így hamarosan elérkezett a mérkőzés abba a szakaszába, amikor csupán egy hajszál választotta el a Bányászt, hogy tíz gólt rakjon a két csapat közé. Ez végül tíz perccel a találkozó lefújása előtt jött össze, bár a végén a miklósiak még tudtak valamelyest finomítani az eredményen.

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: – Örömteli az újabb idegenbeli győzelem. Székely Marci vezérletével mindenki hozzátette a magáét a sikerhez. Tovább épül csapatunk.