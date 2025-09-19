szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

20°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

52 perce

A Kék Tigrisek bevették Szigetszentmiklóst

Címkék#MOL Tatabánya KC#Szigetszentmiklós#Kék Tigrisek#kézilabda

Telt ház, remek hangulat fogadta a pályára lépő csapatokat. A lelátón sok vendégdrukker is buzdította kedvenceit, mint végül kiderült, sikerrel, magabiztosan nyert a MOL Tatabánya KC a férfi kézilabda NB I.-ben.

Petrik József

A Miklósi Medvék, ez a hazaiak beceneve, bátran kezdtek a tatabányai Kék Tigrisek ellen, így sokáig fej-fej mellett haladt a két gárda. A lendületes iramú találkozó meglehetősen hullámzó volt, mivel szinte folyamatosan változott az eredmény, igaz, többnyire a MOL Tatabánya KC vezetett. Az előnyüket pedig Székely Márton kapuba állásával meg is tudták erősíteni. A tatabányai hálóőr ugyanis hétméterest és jó néhány hazai ziccert is kifogott.

a mol tatabánya kc idegenben nyert
A MOL Tatabánya KC (kékben) simán nyert Szigetszentmiklóson
Forrás: tatabanyahandball.hu

A MOL Tatabánya KC egyre magabiztosabbá vált

A második félidőt is jó tempóban kezdte a Tóth-legénység. Két gyors góllal hűtötték le az éledező hazai reményeket. Miközben a Kék Tigrisek egyre magabiztosabbá váltak, addig a házigazdák kezdtek elbizonytalanodni. Így hamarosan elérkezett a mérkőzés abba a szakaszába, amikor csupán egy hajszál választotta el a Bányászt, hogy tíz gólt rakjon a két csapat közé. Ez végül tíz perccel a találkozó lefújása előtt jött össze, bár a végén a miklósiak még tudtak valamelyest finomítani az eredményen.

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: – Örömteli az újabb idegenbeli győzelem. Székely Marci vezérletével mindenki hozzátette a magáét a sikerhez. Tovább épül csapatunk.

Kézilabda NB I., férfi, 3. forduló

Szigetszentmiklósi KSK – MOL Tatabánya KC 26-34 (14-20)
SZKSK Kézilabda Csarnok, 700 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.
Tatabánya: Andó – Rodríguez, Grigoras 6, Vajda 4, Zsitnyikov 1, Sarac 2, Krakovszki 3. Csere: Székely M. (kapus), Éles 5 (3), Mosindi 3, Lemos 1, Terjék 4 (1), Havran 1, Papp T. 2, Sztraka, Eklemovics 2. Edző: Tóth Edmond.
Az eredmény alakulása, 4.p.: 2-2, 8.p.: 5-5, 13.p.: 8-7, 15.p.: 8-9, 20.p.: 11-13, 25.p.: 12-16, 28.p.: 13-18, 33.p.: 14-22, 39.p.: 18-25, 42.p.: 18-27, 50.p.: 20-30, 56.p.: 25-33.
Kiállítások:4 perc, illetve 4 perc.
Hétméteresek: 4/3, illetve 4/4.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu