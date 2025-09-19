52 perce
A Kék Tigrisek bevették Szigetszentmiklóst
Telt ház, remek hangulat fogadta a pályára lépő csapatokat. A lelátón sok vendégdrukker is buzdította kedvenceit, mint végül kiderült, sikerrel, magabiztosan nyert a MOL Tatabánya KC a férfi kézilabda NB I.-ben.
A Miklósi Medvék, ez a hazaiak beceneve, bátran kezdtek a tatabányai Kék Tigrisek ellen, így sokáig fej-fej mellett haladt a két gárda. A lendületes iramú találkozó meglehetősen hullámzó volt, mivel szinte folyamatosan változott az eredmény, igaz, többnyire a MOL Tatabánya KC vezetett. Az előnyüket pedig Székely Márton kapuba állásával meg is tudták erősíteni. A tatabányai hálóőr ugyanis hétméterest és jó néhány hazai ziccert is kifogott.
A MOL Tatabánya KC egyre magabiztosabbá vált
A második félidőt is jó tempóban kezdte a Tóth-legénység. Két gyors góllal hűtötték le az éledező hazai reményeket. Miközben a Kék Tigrisek egyre magabiztosabbá váltak, addig a házigazdák kezdtek elbizonytalanodni. Így hamarosan elérkezett a mérkőzés abba a szakaszába, amikor csupán egy hajszál választotta el a Bányászt, hogy tíz gólt rakjon a két csapat közé. Ez végül tíz perccel a találkozó lefújása előtt jött össze, bár a végén a miklósiak még tudtak valamelyest finomítani az eredményen.
Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: – Örömteli az újabb idegenbeli győzelem. Székely Marci vezérletével mindenki hozzátette a magáét a sikerhez. Tovább épül csapatunk.
Kézilabda NB I., férfi, 3. forduló
Szigetszentmiklósi KSK – MOL Tatabánya KC 26-34 (14-20)
SZKSK Kézilabda Csarnok, 700 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.
Tatabánya: Andó – Rodríguez, Grigoras 6, Vajda 4, Zsitnyikov 1, Sarac 2, Krakovszki 3. Csere: Székely M. (kapus), Éles 5 (3), Mosindi 3, Lemos 1, Terjék 4 (1), Havran 1, Papp T. 2, Sztraka, Eklemovics 2. Edző: Tóth Edmond.
Az eredmény alakulása, 4.p.: 2-2, 8.p.: 5-5, 13.p.: 8-7, 15.p.: 8-9, 20.p.: 11-13, 25.p.: 12-16, 28.p.: 13-18, 33.p.: 14-22, 39.p.: 18-25, 42.p.: 18-27, 50.p.: 20-30, 56.p.: 25-33.
Kiállítások:4 perc, illetve 4 perc.
Hétméteresek: 4/3, illetve 4/4.