Videón a bővülő esztergomi sportcsarnok: így lesz oroszlánbarlang a kézisek otthona

Az esztergomi multifunkciós sportcsarnok, A Suzuki Aréna nagyobb befogadóképességgel készül a MOL Esztergom csapat nemzetközi szereplésére.

Célegyenesben a Suzuki Aréna bővítése. A kapacitásbővítés után a MOL Esztergomnak hamarosan több néző szurkolhat, mint valaha

Európa-ligára készül a MOL Esztergom - több hely kell az arénában

Esztergomban a régi sportcsarnok újjáépítésével és korszerűsítésével tette az első lépést annak érdekében, hogy a kézilabdacsapat az élvonal felé vegye az irányt. Az Esztergomi Vitézek kézilabda szakosztályának otthona 2023-ban kapott új külsőt és belsőt, amely felvette a Suzuki Aréna nevet is. A cél nem titkoltan az volt, hogy Esztergomnak is legyen egy korszerű sportlétesítménye, illetve egy rendezvényteret is.

2000 négyzetméteren ennyien férnek majd el

A megújult multifunkciós sportcsarnokra közel hárommilliárd forint támogatás érkezett akkor a városba. A csarnok 2000 négyzetméter alapterületen, egy 1500 négyzetméteres küzdő- avagy pályatér, egy 200 négyzetméteres rendezvényterem és egy 125 négyzetméteres közösségi tér, valamint az ötszáz fő befogadására alkalmas lelátó jött létre a 2022-es újjáépítéssorán.

Ám a város itt nem állt meg: nagyobb befogadóképességű csarnokra van szükség. Ugyanis az időközben az első osztályú porondra lépett MOL Esztergom női kézilabdacsapat hamarosan az Európa-ligában is megmutatja magát. Itt pedig az egyik selejtező meccs biztosan Esztergomban lesz, november elején, a kapacitásbővítés pedig az Európai Kézilabda Szövetség előírása szerint történik.

Mint Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője mondta: a párharc első meccsét házigazdaként vívja a MOL Esztergom november 8-án vagy 9-én, a visszavágó egy héttel később lesz. Az ellenfél vagy a Svájci Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes Spono Eagles vagy a szerb bajnok Crvena zvezda lesz.

Az EHF előírásainak kell megfelelni- célegyenesben a bővítés

A sportcsarnok befogadóképességének bővítése így időszerű volt. Mint megírtuk: az eredeti 500-ról 1000 fő befogadására teszik képessé a Suzuki Arénát. A városi döntés után megkezdődtek a munkálatok is, amelyről nemrég Hernádi Ádám városvezető is posztolt egy videót Facebook-oldalán.