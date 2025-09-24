56 perce
Rangadót veszített a MOL Esztergom
Rangadót rendeztek szerda este a női kézilabda élvonalban, a végén azonban nem örülhettek az eredménynek a vármegyei kézilabda-barátok. A MOL Esztergom női kézilabdacsapata ugyanis 32-29-re kikapott hazai pályán a DVSC Schaefflertől.
Az első félidő elején villámrajtot vettek a vendégek, a Loki 5-2-re is ellépett, tíz perc után pedig már öt gól volt az esztergomi hátrány (4-9). A félidő további részében sokáig állandósult a három-négygólos debreceni előny, az utolsó pár perc azonban a MOL Esztergom csapatának sikerült valamivel jobban. Félidőben így csak 18-16-ra vezettek a debreceniek.
A MOL Esztergom elszenvedte második vereségét
A második játékrészben is nagy csata dúlt a pályán, noha a félidő legelején még egyszer meglépett négy góllal a vendéggárda (16-20), az esztergomiak zárkóztak, igaz, a DVSC mindvégig meg tudta tartani soványka előnyét. Az utolsó hat percre fordulva már négyre nőtt a vendégelőny (26-30), így szinte reménytelennek tűnt az esztergomiak helyzete. Noha a végén még feljöttek mínusz kettőre a hazaiak (29-31), a végjáték már a Debrecené volt (29-32).
A MOL Esztergom így elszenvedte második vereségét a bajnokságban, az FTC után ezúttal a hajdúságiak bizonyultak jobbnak Elek Gábor együttesénél. Az esztergomiak legeredményesebb gólszerzője az öt találatig jutó Hajtai Vanessza volt.