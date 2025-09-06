szeptember 6., szombat

Kézilabda

36 perce

Magabiztos győzelmet aratott Budaörsön Elek Gábor és a MOL Esztergom csapata

Első győzelmét aratta a bajnoki szezonban Elek Gábor csapata. A MOL Esztergom Budaörsön aratott magabiztos győzelmet.

Kun Attila

A szezonnyitón a Ferencváros ellen a 9. fordulóból előrehozott mérkőzését elveszítő MOL Esztergom a Budaörs vendége volt a bajnokság 1. fordulójában. Bő 10 percen keresztül jól tartotta magát a házigazda, sőt, 7-6-nál a vezetést is átvette. Ekkor az Esztergom ritmust váltott és a félidőre négygólos előnyt szerzett, amely a hajrára 14-re nőtt. Az utolsó percekben visszavett a vendégcsapat, így a Budaörs zsinórban lőtt négy góllal fejezte be a mérkőzést, de a győzelmével a negyedik helyre előrelépő MOL Esztergom sikerét semmiféle veszély nem fenyegette.

MOL Esztergom: sima győzelem a Budaörs vendégeként az élvonalbeli női kézilabda-bajnokság 1. fordulójában
A MOL Esztergom (piros-fehérben) magabiztos győzelmet aratott Budaörsön
Forrás: Moyra-Budaörs Handball

 

A MOL Esztergom kapusa nagy napot fogott ki


Az Esztergom győzelméből nagy részt vállalt a kiválóan védő Bukovszky Anna, aki 45 lövésből 22-t hárított, ami 49%-os hatékonyságot jelent (összehasonlításképpen: a két budaörsi kapus összesen hat labdát fogott meg). A vendégek (és a mezőny) legeredményesebb játékosa a nyolc gólt szerző Varga Emília volt.

Kézilabda, NB I., női, 1. forduló
Moyra Budaörs Handball–Mol Esztergom 23–33 (12–16)
Budaörs, 770 néző, vezette: Paska D., Vastag S.
Esztergom: Bukovszky – Kovács 3, Ballai B. 1, Szmolek 3, Faragó Lea 4/1, Szöllősi-Zácsik 1, Hajtai 4. Csere: Varga 8/4, Horváth 2, Mlinkó, Jacques 3, Majoros, Ballai A. 1, Teplán 3. Vezetőedző: Elek Gábor.
Az eredmény alakulása: 5. perc: 1–3, 12. perc: 7–6, 18. p.: 7–10, 34. p.: 12–19, 50. p.: 16–29, 58. p.: 19–33.
Kiállítások: 8, illetve 8 perc.
Hétméteresek: 4/3, illetve 5/5.


Elek Gábor: – A második félidőben sokkal jobb iramot mentünk és a védekezésünk is felerősödött. Ötven percnyi játékkal elégedett lehetek, az utolsó tíz percért viszont mérges vagyok. Bukovszky Anna huszonkét védése nagyon kellett.

 

