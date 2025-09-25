46 perce
Esztergom-Loki után: lényeges különbség a heteseknél
Rangadót rendeztek szerda este a női kézilabda-élvonalban. A MOL Esztergom hazai környezetben szenvedett háromgólos vereséget a DVSC-től. A találkozót a statisztikák tükrében vettük górcső alá.
A kézilabda NB I. szerdai rangadóján lényegében végig a debrecenieknél volt az előny. A MOL Esztergom csak futott az eredmény után. Noha néhány perccel a vége előtt felzárkóztak két gólra a hazaiak, a végjáték a Lokinak sikerült jobban. Az alábbiakban a mérkőzés statisztikáiból szemezgetünk.
Ha a lövések hatékonyságát nézzük, nincs lényeges különbség a felek között: az Esztergom 60 (48 lövés/29 gól), ellenfele 63 százalékos lövéshatékonyságot tudott felmutatni (51/32). Ami a védéseket illeti, a hazaiak felé billen a mérleg nyelve, 26 százalékkal védtek a hazai, 19-cel pedig a vendég hálóőrök.
A MOL Esztergom jóval kevesebb hetest végezhetett el
A leglényegesebb különbség a megítélt hétméteresek esetében mutatkozik: míg az esztergomiak javára csak egy, a Debrecennek nyolc büntetőt ítéltek meg szerda este (az egy esztergomiból gól született, a DVSC-nél 8/6 ez a mutató). Az eladott labdák számát vizsgálva nincs lényegi eltérés: 11 labdát szórtak el az esztergomiak, 9-et a vendégek. Technikai hibák esetén viszont lényegesen jobban teljesítettek az esztergomiak: csak kettőt vétettek, ellentétben a DVSC hat hibájával szemben. A hetesekkel ellentétben a kétperces kiállítások tekintetében nincs lényeges különbség: hárommal sújtották az Esztergomot, néggyel riválisát.
Ha az egyéni statisztikákat nézzük, szembetűnő, hogy noha Faragó Lea négy góljával a hazaiak egyik legeredményesebb játékosának bizonyult, árnyalja a képet, hogy mindezt 12 lövésből érte el. A Lokinál imponáló Sercien-Ugolin 14/11-es és Jovovics 7/7-es mérlege.
A találkozó jegyzőkönyve
MOL ESZTERGOM–DVSC-SCHAEFFLER 29–32 (16–18)
Esztergom, 900 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy
ESZTERGOM: Bukovszky – Kovács Anett 3, Horváth F. 2, Szmolek 3, Szöllősi-Zácsik 1, Faragó Lea 4, Hajtai 5. Csere: Herczeg L. (kapus), Varga Emília 4 (1), Ballai B. 3, Majoros K., Ballai A. 1, Jacques 2, Mlinkó 1. Edző: Elek Gábor
DEBRECEN: Ryde – Toublanc 1, Sercien-Ugolin 11 (6), Tóvizi 2, Thorleifsdóttir 5, Jovovics 7, Petrus 3. Csere: Placzek (kapus), Hámori, Juhász Kata, Grosch 1, Vámos M. 1, Csernyánszki, Szabó Nina 1, Hornyák D. Edző: Szilágyi Zoltán
Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–4. 11. p.: 4–9. 20. p.: 10–12. 24. p.: 12–16. 33. p.: 16–20. 42. p.: 22–22, 54. p.: 26–30
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 1/1, ill. 8/6