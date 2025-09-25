Esztergom-Loki után: lényeges különbség a heteseknél

A kézilabda NB I. szerdai rangadóján lényegében végig a debrecenieknél volt az előny. A MOL Esztergom csak futott az eredmény után. Noha néhány perccel a vége előtt felzárkóztak két gólra a hazaiak, a végjáték a Lokinak sikerült jobban. Az alábbiakban a mérkőzés statisztikáiból szemezgetünk.

A MOL Esztergom játékosai szigorú őrizetet kaptak

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Ha a lövések hatékonyságát nézzük, nincs lényeges különbség a felek között: az Esztergom 60 (48 lövés/29 gól), ellenfele 63 százalékos lövéshatékonyságot tudott felmutatni (51/32). Ami a védéseket illeti, a hazaiak felé billen a mérleg nyelve, 26 százalékkal védtek a hazai, 19-cel pedig a vendég hálóőrök.

A MOL Esztergom jóval kevesebb hetest végezhetett el

A leglényegesebb különbség a megítélt hétméteresek esetében mutatkozik: míg az esztergomiak javára csak egy, a Debrecennek nyolc büntetőt ítéltek meg szerda este (az egy esztergomiból gól született, a DVSC-nél 8/6 ez a mutató). Az eladott labdák számát vizsgálva nincs lényegi eltérés: 11 labdát szórtak el az esztergomiak, 9-et a vendégek. Technikai hibák esetén viszont lényegesen jobban teljesítettek az esztergomiak: csak kettőt vétettek, ellentétben a DVSC hat hibájával szemben. A hetesekkel ellentétben a kétperces kiállítások tekintetében nincs lényeges különbség: hárommal sújtották az Esztergomot, néggyel riválisát.

Ha az egyéni statisztikákat nézzük, szembetűnő, hogy noha Faragó Lea négy góljával a hazaiak egyik legeredményesebb játékosának bizonyult, árnyalja a képet, hogy mindezt 12 lövésből érte el. A Lokinál imponáló Sercien-Ugolin 14/11-es és Jovovics 7/7-es mérlege.