Kézilabda

1 órája

A MOL Esztergom idegenben is esélyesként lép pályára

Címkék#Neukum Tamás#Komárom VSE Kézilabda#MOL Esztergom Kézilabda#Elek Gábor

A hétvégén a harmadosztályban is megkezdik szereplésüket vármegyénk kézilabda-csapatai. Az élvonalbeli MOL Esztergom és a másodosztályú Komárom VSE egyaránt idegenben lép pályára.

Kun Attila

A bajnokság hatodik helyén egy-egy győzelemmel és vereséggel álló, egy mérkőzéssel többet játszó MOL Esztergom ezúttal a Vasas otthonában 27–25-ös vereséggel kezdő, nyolcadik helyezett Dunaújváros vendége lesz. 

MOL Esztergom: az élvonalbeli női kézilabda-bajnokság 2. fordulójában a Dunaújváros lesz az ellenfél, idegenben
A MOL Esztergom Dunaújvárosban is győzelemre tör
Forrás: esztergomhandball.hu

Kellemetlen ellenféllel néz szembe a MOL Esztergom


– A Dunaújváros Fradi-szinten is kellemetlen, harcos és kemény csapat, de a célunk egyértelműen a két pont megszerzése – nyilatkozta lapunknak Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője, akitől azt is megtudtuk, hogy Szucsánszki Zita védekezésben talán visszatérhet a csapatba, a továbbra is sérült Kisfaludy Anett azonban még biztosan nem játszhat. 

Kézilabda, NB I., női, 2. forduló 

DKKA–MOL Esztergom 

Dunaújváros, szombat, 17 óra. 


A bajnokságot és a Magyar Kupát is győzelemmel kezdő, a másod­osztályú pontvadászat hatodik helyén álló Komárom ezúttal a mindkét sorozatban vereséggel nyitó, kilencedik helyezett Tempo vendége lesz. 
– A Tempo csapatát szépen építgetik, a nyáron is kicsi volt náluk a játékosmozgás, így veszélyes ellenfélnek tartom őket. Ügyes csapat, de ha úgy védekezünk, ahogy kell, a kapusteljesítményünk is rendben lesz és rájuk tudjuk erőltetni az akaratunkat, megnyerhetjük a mérkőzést – nyilatkozta Neukum Tamás, a Komárom VSE vezetőedzője. 

NB I. B, női, 2. forduló 

Tempo KSE–Komárom VSE 

Gyál, szombat, 19 óra. 


 Az első fordulót rendezik az NB II-ben
 

NB II., A-csoport, női, 1. forduló 
Tatai AC–Bicskei TC 
Tata, Güntner Aréna, szombat, 18 óra. 

NB II., A-csoport, férfi, 1. forduló 
Balatonfüredi KA U21– Komárom VSE 
Balatonfüred, vasárnap, 16 óra. 

B-csoport, férfi, 1. forduló 
Tatai AC–TFSE 
Tata, Güntner Aréna, szombat, 15.30. 

Tarján SE–BVSC-Zugló 
Tarján, vasárnap, 14 óra. 

Tromos KC Budapest– MOL Tatabánya KC U21 
Szentendre, vasárnap, 18 óra. 


 

 

