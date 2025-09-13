1 órája
A MOL Esztergom idegenben is esélyesként lép pályára
A hétvégén a harmadosztályban is megkezdik szereplésüket vármegyénk kézilabda-csapatai. Az élvonalbeli MOL Esztergom és a másodosztályú Komárom VSE egyaránt idegenben lép pályára.
A bajnokság hatodik helyén egy-egy győzelemmel és vereséggel álló, egy mérkőzéssel többet játszó MOL Esztergom ezúttal a Vasas otthonában 27–25-ös vereséggel kezdő, nyolcadik helyezett Dunaújváros vendége lesz.
Kellemetlen ellenféllel néz szembe a MOL Esztergom
– A Dunaújváros Fradi-szinten is kellemetlen, harcos és kemény csapat, de a célunk egyértelműen a két pont megszerzése – nyilatkozta lapunknak Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője, akitől azt is megtudtuk, hogy Szucsánszki Zita védekezésben talán visszatérhet a csapatba, a továbbra is sérült Kisfaludy Anett azonban még biztosan nem játszhat.
Kézilabda, NB I., női, 2. forduló
Dunaújváros, szombat, 17 óra.
A bajnokságot és a Magyar Kupát is győzelemmel kezdő, a másodosztályú pontvadászat hatodik helyén álló Komárom ezúttal a mindkét sorozatban vereséggel nyitó, kilencedik helyezett Tempo vendége lesz.
– A Tempo csapatát szépen építgetik, a nyáron is kicsi volt náluk a játékosmozgás, így veszélyes ellenfélnek tartom őket. Ügyes csapat, de ha úgy védekezünk, ahogy kell, a kapusteljesítményünk is rendben lesz és rájuk tudjuk erőltetni az akaratunkat, megnyerhetjük a mérkőzést – nyilatkozta Neukum Tamás, a Komárom VSE vezetőedzője.
NB I. B, női, 2. forduló
Gyál, szombat, 19 óra.
Az első fordulót rendezik az NB II-ben
NB II., A-csoport, női, 1. forduló
Tatai AC–Bicskei TC
Tata, Güntner Aréna, szombat, 18 óra.
NB II., A-csoport, férfi, 1. forduló
Balatonfüredi KA U21– Komárom VSE
Balatonfüred, vasárnap, 16 óra.
B-csoport, férfi, 1. forduló
Tatai AC–TFSE
Tata, Güntner Aréna, szombat, 15.30.
Tarján SE–BVSC-Zugló
Tarján, vasárnap, 14 óra.
Tromos KC Budapest– MOL Tatabánya KC U21
Szentendre, vasárnap, 18 óra.