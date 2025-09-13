A MOL Esztergom idegenben is esélyesként lép pályára

A bajnokság hatodik helyén egy-egy győzelemmel és vereséggel álló, egy mérkőzéssel többet játszó MOL Esztergom ezúttal a Vasas otthonában 27–25-ös vereséggel kezdő, nyolcadik helyezett Dunaújváros vendége lesz.

A MOL Esztergom Dunaújvárosban is győzelemre tör

Kellemetlen ellenféllel néz szembe a MOL Esztergom



– A Dunaújváros Fradi-szinten is kellemetlen, harcos és kemény csapat, de a célunk egyértelműen a két pont megszerzése – nyilatkozta lapunknak Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője, akitől azt is megtudtuk, hogy Szucsánszki Zita védekezésben talán visszatérhet a csapatba, a továbbra is sérült Kisfaludy Anett azonban még biztosan nem játszhat.

Kézilabda, NB I., női, 2. forduló DKKA–MOL Esztergom Dunaújváros, szombat, 17 óra.



A bajnokságot és a Magyar Kupát is győzelemmel kezdő, a másod­osztályú pontvadászat hatodik helyén álló Komárom ezúttal a mindkét sorozatban vereséggel nyitó, kilencedik helyezett Tempo vendége lesz.

– A Tempo csapatát szépen építgetik, a nyáron is kicsi volt náluk a játékosmozgás, így veszélyes ellenfélnek tartom őket. Ügyes csapat, de ha úgy védekezünk, ahogy kell, a kapusteljesítményünk is rendben lesz és rájuk tudjuk erőltetni az akaratunkat, megnyerhetjük a mérkőzést – nyilatkozta Neukum Tamás, a Komárom VSE vezetőedzője.

NB I. B, női, 2. forduló Tempo KSE–Komárom VSE Gyál, szombat, 19 óra.



Az első fordulót rendezik az NB II-ben



NB II., A-csoport, női, 1. forduló

Tatai AC–Bicskei TC

Tata, Güntner Aréna, szombat, 18 óra. NB II., A-csoport, férfi, 1. forduló

Balatonfüredi KA U21– Komárom VSE

Balatonfüred, vasárnap, 16 óra. B-csoport, férfi, 1. forduló

Tatai AC–TFSE

Tata, Güntner Aréna, szombat, 15.30. Tarján SE–BVSC-Zugló

Tarján, vasárnap, 14 óra. Tromos KC Budapest– MOL Tatabánya KC U21

Szentendre, vasárnap, 18 óra.



