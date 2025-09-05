2 órája
Második bajnokiját is idegenben vívja a MOL Esztergom
Az első fordulóval, de a második bajnokival folytatódik a szezon Elek Gáborék számára. A MOL Esztergom Budaörsre látogat.
Bár a bajnokság első fordulója ezen a héten kezdődött, a MOL Esztergom már múlt héten lejátszotta első (a kilencedik fordulóból előrehozott) mérkőzését, amelyen 36-26-os vereséget szenvedett a Ferencváros vendégeként. Az előző szezonban újoncként is bronzérmet szerző esztergomi gárda ezúttal a Budaörs vendége lesz, amely legutóbb a 11. helyen végzett, a Magyar Kupában viszont bronzérmes lett. Négy lejátszott mérkőzés után nem sokat jelent ugyan, de a tények kedvéért közöljük: az első bajnokiját vívó Budaörs (a további, pályára még nem lépő csapatokkal együtt) holtversenyben a negyedik helyen áll a bajnokságban, az egy vereséggel álló Esztergom a 12. A mérkőzést egyébként eredetileg Esztergomban játszották volna, de a helyi csarnok felújítása miatt a két csapat megcserélte a pályaválasztói jogot.
Elek Gábor nagyon csalódott lenne, ha nem nyerne a MOL Esztergom
– A kézsérüléssel bajlódó Kisfaludy Anett és Szucsánszki Zita továbbra sem játszhat, ettől függetlenül csak a győzelem elfogadható számomra. A Budaörs kerete lényegesen nem változott az előző szezon óta, hazai pályán azonban veszélyesek, az előző szezonban a viszonylag sima győzelem ellenére egy félidőn keresztül szenvedtünk náluk. Ha a védekezésünk hasonló lesz, mint azon a meccsen, akkor lehetnek gondjaink, de roppant csalódott lennék, ha nem nyernénk. Köszönöm a Budaörsnek, hogy belement a pályaválasztói jog felcserélésébe – nyilatkozta lapunknak Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője.
Kézilabda, NB I., női, 1. forduló
Moyra-Budaörs Handball–MOL Esztergom
Budaörs, péntek, 18 óra.