Rangadóval köszönti hazai közönségét a MOL Esztergom

Az előző szezonban az újonc MOL Esztergom meglepetésre elorozta a bronzérmet a harmadik helyre jóval esélyesebb Debrecentől, így a hajdúságiaknak van miért törleszteniük.

A MOL Esztergom (labdával) rangadót vív a Debrecennel

Forrás: esztergomhandball.hu

Szezonbeli első hazai bajnokiján rangadót vív a MOL Esztergom



– Szezonbeli első hazai meccsünket játsszuk, várhatóan telt ház előtt, remélhetőleg meg tudunk felelni szurkolóink elvárásainak. Tavasszal egy nagyon jó meccsen egy góllal kaptunk ki hazai pályán a Debrecentől, amely most is esélyesebb nálunk, de szeretnék egy hasonló színvonalú és hőfokú meccset játszani. Náluk sokat számít, hogy egy éve együtt vannak, illetve, hogy a Bajnokok Ligájában edződnek, nálunk pedig vannak hiányzók, ennek ellenére szeretnénk meglepetést okozni – nyilatkozta Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője.

A DVSC a harmadik, az Esztergom a negyedik helyen áll a bajnokságban. A két csapatnak egyaránt négy pontja van, de az Esztergom egy meccsel többet játszott.