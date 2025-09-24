szeptember 24., szerda

Kézilabda

2 órája

Rangadóval köszönti hazai közönségét a MOL Esztergom

Címkék#DVSC Schaeffler#MOL Esztergom Kézilabda#Elek Gábor

A rivális Debrecent fogadja Elek Gábor együttese. A MOL Esztergom szezonbeli első hazai meccsét vívja.

Kun Attila

Az előző szezonban az újonc MOL Esztergom meglepetésre elorozta a bronzérmet a harmadik helyre jóval esélyesebb Debrecentől, így a hajdúságiaknak van miért törleszteniük. 

MOL Esztergom: a DVSC lesz az ellenfél az élvonalbeli női kézilabda-bajnokság 3. fordulójában
A MOL Esztergom (labdával) rangadót vív a Debrecennel
Forrás: esztergomhandball.hu

 

Szezonbeli első hazai bajnokiján rangadót vív a MOL Esztergom


– Szezonbeli első hazai meccsünket játsszuk, várhatóan telt ház előtt, remélhetőleg meg tudunk felelni szurkolóink elvárásainak. Tavasszal egy nagyon jó meccsen egy góllal kaptunk ki hazai pályán a Debrecentől, amely most is esélyesebb nálunk, de szeretnék egy hasonló színvonalú és hőfokú meccset játszani. Náluk sokat számít, hogy egy éve együtt vannak, illetve, hogy a Bajnokok Ligájában edződnek, nálunk pedig vannak hiányzók, ennek ellenére szeretnénk meglepetést okozni – nyilatkozta Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője. 

A DVSC a harmadik, az Esztergom a negyedik helyen áll a bajnokságban. A két csapatnak egyaránt négy pontja van, de az Esztergom egy meccsel többet játszott.

Kézilabda, NB I., női, 3. forduló

MOL Esztergom–DVSC Schaeffler

Esztergom, Suzuki Aréna, szerda, 18 óra.

 

