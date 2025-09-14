szeptember 14., vasárnap

Kézilabda

2 órája

Gólzáporos meccset nyert meg a MOL Esztergom Dunaújvárosban

összesen 77 gólt lőtt a két csapat. A MOL Esztergom újabb győzelmet aratott az élvonalbeli női kézilabda-bajnokságban.

Kun Attila
A mérkőzés első gólját a hazai csapat szerezte, amely ekkor vezetett először és utoljára a mérkőzés során. A MOL Esztergom hamar fordított ás a 8. percre ötgólos előnyt szerzett. Ezt követően már végig a vendégcsapatnál volt az előny, amely az első félidőben 5 gól környékén mozgott.

MOL Esztergom: 43-34-es győzelem a Dunaújváros vendégeként az élvonalbeli női kézilabda-bajnokság 2. fordulójában
A MOL Esztergom (piros-feketében) támadásban és védekezésben sem spórolt a gólokkal
Forrás: Facebook/esztergomhandball

Sok gólt dobott, de sokat is kapott a MOL Esztergom


A második játékrész sem a védekezésről szólt, továbbra is potyogtak a gólok, az Esztergom pedig a 8 találatával a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyuló Varga Emília vezetésével folyamatosan növelte előnyét és végül sima győzelmet aratott. A MOL Esztergom a negyedik helyen áll a bajnokságban.

Elek Gábor: – Ebben a csarnokban „nem vagyunk hajlandók” védekezni… Öröm, hogy ilyen sebességet produkálunk, ám ez nem elegendő a későbbiekben.

Kézilabda, NB I., női, 2. forduló

Dunaújvárosi Kohász KA–Mol Esztergom 34–43 (18–22)

Dunaújváros, 200 néző, vezette: Kovács T., Mándli B.

Esztergom: Herczeg – Kovács A. 4, Ballai B. 4, Szöllősi-Zácsik 5, Szmolek 5, Faragó 4, Hajtai 3. Csere: Bukovszky (kapus), Majoros 4, Varga 8/3, Jacques 3, Ballai A., Teplán 1, Horváth 2, Schatzl. Vezetőedző: Elek Gábor.

Hétméteresek: 3/3, illetve 4/3.

Kiállítások: 16, illetve 8 perc.

Kizárva: Popovic (Dunaújváros, 56.).

Az eredmény alakulása: 8. perc: 2–7, 16. p.: 8–11, 18. p.: 9–13, 20. p.: 12–14,  26. p.: 14–19, 36. p.: 21–26, 40. p.: 22–29, 46. p.: 25–35, 48. p.: 28–35, 54. p.: 30–37.

 

 

