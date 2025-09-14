Gólzáporos meccset nyert meg a MOL Esztergom Dunaújvárosban

A mérkőzés első gólját a hazai csapat szerezte, amely ekkor vezetett először és utoljára a mérkőzés során. A MOL Esztergom hamar fordított ás a 8. percre ötgólos előnyt szerzett. Ezt követően már végig a vendégcsapatnál volt az előny, amely az első félidőben 5 gól környékén mozgott.

A MOL Esztergom (piros-feketében) támadásban és védekezésben sem spórolt a gólokkal

Forrás: Facebook/esztergomhandball

Sok gólt dobott, de sokat is kapott a MOL Esztergom



A második játékrész sem a védekezésről szólt, továbbra is potyogtak a gólok, az Esztergom pedig a 8 találatával a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyuló Varga Emília vezetésével folyamatosan növelte előnyét és végül sima győzelmet aratott. A MOL Esztergom a negyedik helyen áll a bajnokságban.

Elek Gábor: – Ebben a csarnokban „nem vagyunk hajlandók” védekezni… Öröm, hogy ilyen sebességet produkálunk, ám ez nem elegendő a későbbiekben.