Gyerekkori példaképével néz szembe Szoboszlai: ma este jön a magyar–portugál rangadó

Kedd este 20:45-től Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőt rendeznek a Puskás Arénában. Szoboszlaiék első hazai vb-selejtezője teltház előtt, különleges hangulatban zajlik majd – a stadionban nemcsak a futballé, hanem az emlékezésé és az érzelmeké is lesz a főszerep.

Szoboszlai Dominik gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen vezeti pályára a válogatottat a Magyarország–Portugália mérkőzésen, ahol Diogo Jotára is emlékeznek majd a szurkolók

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Jotára emlékezik a stadion

A legnagyobb hazai szurkolói csoport, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, melyben kérik, hogy a 20. és 21. perc között vastapssal emlékezzen meg a közönség Diogo Jotáról és testvéréről, André Silváról, akik a nyáron vesztették életüket egy tragikus balesetben. Jota korábban Szoboszlai csapattársa volt a Liverpoolban. A megemlékezés mellett egy óriási koreográfia is várható a Dózsa György út felőli szektorokban, ezért a tábor mindenkit arra kér, hogy legkésőbb húsz perccel a kezdés előtt foglalja el a helyét.