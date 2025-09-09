szeptember 9., kedd

Ádám névnap

26°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

46 perce

Gyerekkori példaképével néz szembe Szoboszlai: ma este jön a magyar–portugál rangadó

Címkék#meccs#Portugália#Szoboszlai Dominik#Magyarország#példakép

Érzelemdús estének ígérkezik a válogatott első hazai vb-selejtezője. A Magyarország–Portugália rangadó telt ház előtt, különleges hangulatban zajlik majd a Puskás Arénában.

Kemma.hu

Kedd este 20:45-től Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőt rendeznek a Puskás Arénában. Szoboszlaiék első hazai vb-selejtezője teltház előtt, különleges hangulatban zajlik majd – a stadionban nemcsak a futballé, hanem az emlékezésé és az érzelmeké is lesz a főszerep.

Magyarország–Portugália
Szoboszlai Dominik gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen vezeti pályára a válogatottat a Magyarország–Portugália mérkőzésen, ahol Diogo Jotára is emlékeznek majd a szurkolók
Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Jotára emlékezik a stadion

A legnagyobb hazai szurkolói csoport, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, melyben kérik, hogy a 20. és 21. perc között vastapssal emlékezzen meg a közönség Diogo Jotáról és testvéréről, André Silváról, akik a nyáron vesztették életüket egy tragikus balesetben. Jota korábban Szoboszlai csapattársa volt a Liverpoolban. A megemlékezés mellett egy óriási koreográfia is várható a Dózsa György út felőli szektorokban, ezért a tábor mindenkit arra kér, hogy legkésőbb húsz perccel a kezdés előtt foglalja el a helyét.

Minden adott a Magyarország–Portugália rangadóhoz

A portugál keret szinte minden poszton világklasszisokat vonultat fel, élükön a 39 éves Cristiano Ronaldóval. Marco Rossi szerint a mieinknek csak akkor lehet esélyük, ha maximális fegyelemmel és motivációval lépnek pályára. 

Az a feladatunk, hogy megnehezítsük a portugálok életét, ha ügyesek leszünk és szerencsések, akkor pozitív eredménnyel zárulhat a mérkőzés

 – fogalmazott a szövetségi kapitány. Hozzátette: 

Meglátjuk, hogy ki mennyire tudott feltöltődni a szombati meccs után, mérlegelnünk kell, ki van a legjobb formában és állapotban, ennek tudatában állítjuk össze a csapatot.

Szoboszlai: „Tegyük ki a szívünket-lelkünket”

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik gyerekként Ronaldót tekintette példaképének, így számára különösen motiváló, hogy most ellenfélként léphet pályára. A játékos szerint: 

Az elvárás a részemről az, hogy mindenki tegye ki a szívét-lelkét, hogy minden meccs után emelt fővel tudjunk lejönni a pályáról.

 Szoboszlai úgy fogalmazott:

Küzdeni, harcolni, futni, amíg bírunk, mert a portugál válogatott minőségben előttünk jár.

Nem először csap össze a két válogatott

A magyar és portugál válogatott az elmúlt években többször is találkozott tétmeccsen, legutóbb az Európa-bajnokságon és a vb-selejtezőkön is összecsaptak – emlékezetes gólok, szoros küzdelmek jellemezték ezeket az összecsapásokat. A mostani mérkőzés újabb fejezet lehet ebben a rivalizálásban – hazai pályán, különleges hangulatban.

A Magyarország–Portugália mérkőzést percről percre nálunk is követhetik online.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu