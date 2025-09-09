46 perce
Gyerekkori példaképével néz szembe Szoboszlai: ma este jön a magyar–portugál rangadó
Érzelemdús estének ígérkezik a válogatott első hazai vb-selejtezője. A Magyarország–Portugália rangadó telt ház előtt, különleges hangulatban zajlik majd a Puskás Arénában.
Kedd este 20:45-től Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőt rendeznek a Puskás Arénában. Szoboszlaiék első hazai vb-selejtezője teltház előtt, különleges hangulatban zajlik majd – a stadionban nemcsak a futballé, hanem az emlékezésé és az érzelmeké is lesz a főszerep.
Jotára emlékezik a stadion
A legnagyobb hazai szurkolói csoport, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, melyben kérik, hogy a 20. és 21. perc között vastapssal emlékezzen meg a közönség Diogo Jotáról és testvéréről, André Silváról, akik a nyáron vesztették életüket egy tragikus balesetben. Jota korábban Szoboszlai csapattársa volt a Liverpoolban. A megemlékezés mellett egy óriási koreográfia is várható a Dózsa György út felőli szektorokban, ezért a tábor mindenkit arra kér, hogy legkésőbb húsz perccel a kezdés előtt foglalja el a helyét.
Minden adott a Magyarország–Portugália rangadóhoz
A portugál keret szinte minden poszton világklasszisokat vonultat fel, élükön a 39 éves Cristiano Ronaldóval. Marco Rossi szerint a mieinknek csak akkor lehet esélyük, ha maximális fegyelemmel és motivációval lépnek pályára.
Az a feladatunk, hogy megnehezítsük a portugálok életét, ha ügyesek leszünk és szerencsések, akkor pozitív eredménnyel zárulhat a mérkőzés
– fogalmazott a szövetségi kapitány. Hozzátette:
Meglátjuk, hogy ki mennyire tudott feltöltődni a szombati meccs után, mérlegelnünk kell, ki van a legjobb formában és állapotban, ennek tudatában állítjuk össze a csapatot.
Szoboszlai: „Tegyük ki a szívünket-lelkünket”
A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik gyerekként Ronaldót tekintette példaképének, így számára különösen motiváló, hogy most ellenfélként léphet pályára. A játékos szerint:
Az elvárás a részemről az, hogy mindenki tegye ki a szívét-lelkét, hogy minden meccs után emelt fővel tudjunk lejönni a pályáról.
Szoboszlai úgy fogalmazott:
Küzdeni, harcolni, futni, amíg bírunk, mert a portugál válogatott minőségben előttünk jár.
Nem először csap össze a két válogatott
A magyar és portugál válogatott az elmúlt években többször is találkozott tétmeccsen, legutóbb az Európa-bajnokságon és a vb-selejtezőkön is összecsaptak – emlékezetes gólok, szoros küzdelmek jellemezték ezeket az összecsapásokat. A mostani mérkőzés újabb fejezet lehet ebben a rivalizálásban – hazai pályán, különleges hangulatban.
A Magyarország–Portugália mérkőzést percről percre nálunk is követhetik online.