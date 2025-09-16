szeptember 16., kedd

Edit névnap

14°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felvezetés

1 órája

Felemás emlékek a közelmúltból

Címkék#tatabánya#kézilabda-válogatott#multifunkciós csarnok#kézilabda#Svédország

Várvizi Tamás

A magyar női kézilabda-válogatott csütörtökön előbb egy zártkapus, szombaton 16 órától pedig egy nyilvános felkészülési mérkőzést is játszik a svédekkel, mindkét összecsapásnak a Tatabányai Multifunkciós Csarnok ad otthont. A közelmúltban már többször is összemértük erőnket a riválissal, a tét mindkét esetben jóval nagyobb volt a mostaninál és nagy csatákat hozott mindkét magyar-svéd találkozó.

magyar-svéd: felemás emlékek
A magyar-svéd találkozó az olimpián is hatalmas csatát hozott
Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A magyar-svéd tétje az olimpiai részvétel volt tavaly áprilisban

Tavaly áprilisban olimpiai selejtezőtornát rendezett Debrecen, melynek tétje a 2024-es ötkarikás játékokra való kijutás volt. A csaknem négyezer néző hatalmas küzdelmet láthatott, Kuczora (8 gól), Klujber (7) és Győri-Lukács (6) vezérletével 28-25-re győztünk, ezzel pedig hatalmas lépést tett az olimpiai szereplés felé vezető úton. Két nappal később érvényesítette is csapatunk a papírformát a japánok ellen, így megváltotta a jegyét a párizsi olimpiára.

Az ötkarikás játékokon aztán újra farkasszemet nézett egymással a két csapat. Tavaly augusztus 6-án a negyeddöntőben találkoztak egymással, azok után, hogy a mieink két győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel a harmadik helyen zártak csoportjukban, így kerültek össze a másik hatos második helyén végző svédekkel. A mérkőzésen gyakorlatilag végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, egyik gárda sem tudott nagyobb előnyt kiharcolni. A rendes játékidőben 29-28-ra vezettünk, de a rivális 5 másodperccel a vége előtt egyenlített, így következhetett a hosszabbítás. A ráadásban aztán a svédek bírták jobban az idegek harcát, végül 36-32-re nyertek, így bejutottak az elődöntőbe.

A magyar válogatott keretben nincs ott Böde-Bíró Blanka, akinek júliusban született gyermeke, továbbá az ikreket váró Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine, illetve sérülés miatt Faluvégi Dorottya sem, ellenben az Európa-bajnokság óta először van a keretben Janurik Kinga.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu