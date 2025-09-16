Felemás emlékek a közelmúltból

A magyar női kézilabda-válogatott csütörtökön előbb egy zártkapus, szombaton 16 órától pedig egy nyilvános felkészülési mérkőzést is játszik a svédekkel, mindkét összecsapásnak a Tatabányai Multifunkciós Csarnok ad otthont. A közelmúltban már többször is összemértük erőnket a riválissal, a tét mindkét esetben jóval nagyobb volt a mostaninál és nagy csatákat hozott mindkét magyar-svéd találkozó.

A magyar-svéd találkozó az olimpián is hatalmas csatát hozott

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A magyar-svéd tétje az olimpiai részvétel volt tavaly áprilisban

Tavaly áprilisban olimpiai selejtezőtornát rendezett Debrecen, melynek tétje a 2024-es ötkarikás játékokra való kijutás volt. A csaknem négyezer néző hatalmas küzdelmet láthatott, Kuczora (8 gól), Klujber (7) és Győri-Lukács (6) vezérletével 28-25-re győztünk, ezzel pedig hatalmas lépést tett az olimpiai szereplés felé vezető úton. Két nappal később érvényesítette is csapatunk a papírformát a japánok ellen, így megváltotta a jegyét a párizsi olimpiára.

Az ötkarikás játékokon aztán újra farkasszemet nézett egymással a két csapat. Tavaly augusztus 6-án a negyeddöntőben találkoztak egymással, azok után, hogy a mieink két győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel a harmadik helyen zártak csoportjukban, így kerültek össze a másik hatos második helyén végző svédekkel. A mérkőzésen gyakorlatilag végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, egyik gárda sem tudott nagyobb előnyt kiharcolni. A rendes játékidőben 29-28-ra vezettünk, de a rivális 5 másodperccel a vége előtt egyenlített, így következhetett a hosszabbítás. A ráadásban aztán a svédek bírták jobban az idegek harcát, végül 36-32-re nyertek, így bejutottak az elődöntőbe.

A magyar válogatott keretben nincs ott Böde-Bíró Blanka, akinek júliusban született gyermeke, továbbá az ikreket váró Győri-Lukács Viktória és Szöllősi-Schatzl Nadine, illetve sérülés miatt Faluvégi Dorottya sem, ellenben az Európa-bajnokság óta először van a keretben Janurik Kinga.