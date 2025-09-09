Percről percre a magyar-portugálról: egyenlített Portugália

A magyar-portugál vb-selejtezőn ugyan nem a mieink az esélyesek, ám a hazai közönség sokat segíthet Szoboszlai Dominikéknak. Mint ismert, az első körben szombaton az Írország-Magyarország mérkőzésen egy meglehetősen feszült hangulatú találkozón osztoztunk meg a pontokon az írekkel (2-2). Marco Rossi, a magyarok szövetségi kapitány a meccset felvezető sajtótájékoztatón kiemelte: a portugálok ellen minden bizonnyal senkinek nem kell külön motivációt találnia. Roberto Martínez, a portugálok mestere arról beszélt: igazi kihívést jelent a magyarok ellen pályára lépi a minden bizonnyal telt házas Puskás Arénában. A portugáloknál jó eséllyel kezdőként lép pályára Cristiano Ronaldo, mint beszámoltunk róla, a klasszissal több mint másfél évtizeddel ezelőtt már találkozott Szoboszlai Dominik, igaz, némileg más körülmények között, mint ma.

A magyar-portugál több tízezer szurkolót hoz lázba a helyszínen is

Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Veszprémi Napló

Az esti összecsapásra a magyar szurkolók is készülnek: mint arról hírt adtunk, a Carpathian Brigade nevű szurkolói csoport emlékezéssel tiszteleg a nyáron tragikus körülmények közt elhunyt portugál támadó, Diogo Jota és testvére, André Silva emléke előtt.

A Magyarország-Portugália selejtezőt követően egyébként papíron könnyebb dolga lesz a mieinknek: a világbajnoki selejtező 3. fordulójában október 11-én az örményeket fogadjuk, a magyar válogatott egyértelmű esélyesnek számít azon a találkozón.

Az utolsó pillanatban kellett kapust cserélni a magyar-portugál előtt

A mérkőzés előtt néhány órával már kiszivárgott, estére azonban biztossá vált: nem Dibusz Dénes áll majd a mieink kapujában, a Fradi hálóőre kisebb sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot, őt Tóth Balázs, a Blackburn kapusa helyettesíti. Tóth Balázs amúgy folyamatosan játékban van angol másodosztályú klubjában, ezen tehát biztosan nem fog múlni a magyarok pontszerzése, vagy esetleges sikere.