Labdarúgás

1 órája

Percről percre a magyar-portugálról: egyenlített Portugália

Címkék#Cristiano Ronaldo#Diogo Jota#Szoboszlai Dominik#labdarúgás#vb-selejtező

Hazai környezetben lép pályára labdarúgó-válogatottunk a vb-selejtezők 2. fordulójában. Kövesse a magyar-portugál meccset percről percre közvetítésünkben!

Kemma.hu

A magyar-portugál vb-selejtezőn ugyan nem a mieink az esélyesek, ám a hazai közönség sokat segíthet Szoboszlai Dominikéknak. Mint ismert, az első körben szombaton az Írország-Magyarország mérkőzésen egy meglehetősen feszült hangulatú találkozón osztoztunk meg a pontokon az írekkel (2-2). Marco Rossi, a magyarok szövetségi kapitány a meccset felvezető sajtótájékoztatón kiemelte: a portugálok ellen minden bizonnyal senkinek nem kell külön motivációt találnia. Roberto Martínez, a portugálok mestere arról beszélt: igazi kihívést jelent a magyarok ellen pályára lépi a minden bizonnyal telt házas Puskás Arénában. A portugáloknál jó eséllyel kezdőként lép pályára Cristiano Ronaldo, mint beszámoltunk róla, a klasszissal több mint másfél évtizeddel ezelőtt már találkozott Szoboszlai Dominik, igaz, némileg más körülmények között, mint ma.

magyar-portugál: percről percre a nagy meccs
A magyar-portugál több tízezer szurkolót hoz lázba a helyszínen is
Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Veszprémi Napló

Az esti összecsapásra a magyar szurkolók is készülnek: mint arról hírt adtunk, a Carpathian Brigade nevű szurkolói csoport emlékezéssel tiszteleg a nyáron tragikus körülmények közt elhunyt portugál támadó, Diogo Jota és testvére, André Silva emléke előtt.

A Magyarország-Portugália selejtezőt követően egyébként papíron könnyebb dolga lesz a mieinknek: a világbajnoki selejtező 3. fordulójában október 11-én az örményeket fogadjuk, a magyar válogatott egyértelmű esélyesnek számít azon a találkozón.

Az utolsó pillanatban kellett kapust cserélni a magyar-portugál előtt

A mérkőzés előtt néhány órával már kiszivárgott, estére azonban biztossá vált: nem Dibusz Dénes áll majd a mieink kapujában, a Fradi hálóőre kisebb sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot, őt Tóth Balázs, a Blackburn kapusa helyettesíti. Tóth Balázs amúgy folyamatosan játékban van angol másodosztályú klubjában, ezen tehát biztosan nem fog múlni a magyarok pontszerzése, vagy esetleges sikere.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

43. perc

Cancelo adott be jobbról laposan, Tóth Balázs kivetődve kaparintotta meg a labdát.

Digo Jotára emlékeztek

Ahogy arról mi is írtunk, külön megemlékezést szerveztek az elhunyt portugál válogatott, elhunyt Diogo Jota emlékére. A veol.hu helyszíni videója a különleges részvétnyilvánításról ide kattintva megtekinthető.

Érvényes...

VAR-vizsgálat után megadták a vendéggólt, 1-1.

Egyenlítés. Egyenlítés?

Bernardo Silva talál a kapunkba, de vonalaznak.

35. perc

Nagy magyar lehetőség maradt ki! Styles indította remekül Nagy Zsoltot, aki kissé jobb oldalról lőtt, de nem találta el jól a labdát.

32. perc

Ismét Tóth mutat be egy bravúrt!

30. perc

Ronaldo közeli lövését hárítja bravúrral Tóth!

Két meccs-két gól

Varga Barnabás az írek elleni szombati selejtezőn is beköszönt, akkor már a 2. percben.

Varga Barnabás!

Nagy Zsolt remek baloldali beadását Varga Barnabás bólintotta a kapuba!

21. perc

Gól! Vezetnek a mieink!

20. perc

Ronaldo kapott egy kiugratást, de az akció hamvába holt, les miatt.

16. perc

Továbbra is portugál mezőnyfölény, Ronaldo kisebb helyzete került, de Nego szerelte.

7. perc

Cancelo adta be a jobb oldalról, Bernardo Silva nem találta el a labdát.

4. perc

Portugál mezőnyfölény, egyelőre komolyabb helyzet nélkül.

1. perc

Elkezdődött a mérkőzés, a belga Erik Lambrechts sípjelére. A fehér mezben lévő magyarok indították útjára a labdát, a portugálok bordó-zöldben.

Lassan minden készen áll

A csapatok felsorakoznak a himnuszokhoz. A magyar ultrák fantasztikus élőképpel is készültek. "Legyen újra miénk a grund!" - áll a molinón.

Meglepetés a másik meccsen

A csoport másik meccsén vaskos meglepetés született: Örményország 2-1-re legyőzte Írországot!

Gyűlnek a nézők

Noha még jó 20 perc van a kezdésig, már sokan elfoglalták helyüket a lelátókon.

Rengeteg néző gyűlt már össze
Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Veszprémi Napló

 

Megvannak a kezdőcsapatok, Tóth Balázs véd a mieinknél

Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.
Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Bravúrban reménykedve

Köszöntjük Önöket! A Magyarország – Portugália mérkőzéssel folytatódik labdarúgó-válogatottunk selejtezősorozata, a helyszín a Puskás Aréna, ahol várhatóan több mint 60 ezren buzdítják majd a mieinket!

