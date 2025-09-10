szeptember 10., szerda

Magyar-portugál után: Vincze Pilu szerint sok melót tettünk a meccsbe

Két meccs után egy ponttal áll labdarúgó-válogatottunk a világbajnoki selejtezősorozatban. A keddi magyar-portugál után a korábbi tatabányai klasszist, Vincze Istvánt kértük meg gyorsértékelésre.

Várvizi Tamás

Mint arról kedden beszámoltunk, hazai vereséggel zárult a magyar-portugál világbajnoki selejtező. Noha a vezetést Varga Barnabás remek fejesével Marco Rossi tanítványai szerezték meg, a vendégek fordítottak. Varga ezt követően egyenlített egy újabb fejessel, az utolsó szó azonban a portugáloké volt.

magyar-portugál: Vincze Pilu értékelt
Itt még nagy volt az öröm, de hazai vereséget hozott a magyar-portugál selejtező
Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás:  MTI

Lapunk Vincze István korábbi válogatott labdarúgót, a Tatabánya egykori klasszisát kérte meg, hogy értékelje a kedd este történteket.

– Biztató volt, amit láttam, sok melót tettünk ebbe a meccsbe – kezdte a méltán népszerű Pilu. Mint fogalmazott, nagyon örült Varga Barnabás vezető góljának, ám azt látni kell, hogy a portugál nagyon erős válogatott. 

Varga Barnabás számára is tanulságokkal szolgál a magyar-portugál

Vincze Istvánt megkérdeztük Varga Barnabás sárga lapjáról is, melyet reklamálás miatt kapott. Mint ismert, a Ferencváros támadójának ez már a második volt a selejtezősorozatban, így kénytelen kihagyni a következő, örmények elleni mérkőzést októberben.

– Noha nem könnyű, de muszáj fegyelmezettnek maradni a hasonló szituációkban – hangsúlyozta Pilu, idecitálva az írek elleni találkozón Sallai Roland kiállítását is. 

– Ha a játékvezető néhány pillanattal korábban lefújja a Sallaival szemben elkövetett szabálytalanságot, meggyőződésem, hogy nincs törlesztési szándék Sala részéről, így nincs piros lap sem. Ettől függetlenül uralkodni kell az idegeken – hangoztatta.

Magyarország – Portugália 2-3 (1-1)

Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Portugália: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerzők: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)

Vincze Istvánt kitért a folytatásra is.

– Az örmények az írek elleni sikerükkel eléggé megkavarták a csoportot, néztem azt a meccset is, az írek katasztrofálisan játszottak. Ettől függetlenül itthon muszáj nyernünk az örmények ellen, már csak azért is, mert néhány nappal később, a Portugália elleni selejtezőn idegenben minden pont bravúrszámba megy – szögezte le. 

A korábbi tatabányai klasszis mindazonáltal úgy véli, még mindig a mieink az első számú esélyesek a csoportmásodik hely, és az ezzel járó pótselejtező kivívására.

 

