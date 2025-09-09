Magyar-portugál: néhány percre a csodától

A magyar labdarúgó-válogatott az írek elleni idegenbeli 2-2 után készülhetett a kedd esti találkozóra. A magyar-portugál összecsapásnak egyértelműen a vendégek voltak az esélyesei előzetesen, de a Puskás Arénában jó néhány ellenfélnek okozott már kellemetlen meglepetést Marco Rossi legénysége. A vb-selejtező előtti sajtótájékoztatón a ma születésnapos szövetségi kapitány úgy fogalmazott: akinek motivációs gondjai lennének a portugálok ellen, az keressen más foglalkozást. Ilyenre azonban nem láttunk példát az esti Magyarország-Portugália összecsapáson!

A magyar-portugál selejtezőn Varga Barnabás (fehérben) duplája sem volt elég a hazai pontszerzéshez

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Magyar-portugál: biztató első félidő

A magyarok kapujában a kisebb sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes helyett Tóth Balázs kezdett. Az első félidőben a vendégek játszottak mezőnyfölényben, ennek ellenére a mieink szereztek vezetést: a 21. percben Nagy Zsolt remek baloldali beadását Varga Barnabás bólintotta a kapuba (1-0). Tóth nem unatkozott ebben a játékrészben, Cristiano Ronaldo próbálkozásainál többször is bravúrral hárított. Szoboszlai Dominik és társai nem voltak megilletődve, de a portugál fölény mindvégig érződött a félidőben, a luzitánok pedig egyenlítettek is: Bernardo Silva gólját ugyan vonalazták, nem volt-e les, ám végül érvényesnek találták. A félidő 1-1-es döntetlennel zárult.

Sokba került Kerkez hibája

A folytatásban is inkább a portugálok akarata érvényesült, a mieink a gyors ellencsapásokra rendezkedtek be. Szűk egy órányi játék után aztán büntetőt kaptak a vendégek: Nego kezére pattant a labda a tizenhatoson belül. Cristiano Ronaldo nem hibázott, noha Tóth rajtra volt a lövésen (1-2). A félidő derekán mindkét szakvezető cserékkel próbált frissíteni, Lukács, Ötvös és Vitális is pályára lépett. A hajrában felgyorsultak az események: előbb a 84. minutumban Nego beadására ismét Varga érkezett remekül (2-2), ám pár percig tartott csak az öröm. Kerkez labdavesztése a 86. percben sokba került, Cancelo pedig büntetett (2-3).

A magyarok 3-2-es vereséget szenvedtek tehát, de becsülettel helytálltak. Fájdalmas még a 0 ponton kívül, hogy Varga Barnabás sárga lapos eltiltás miatt nem állhat rendelkezésre a következő selejtezőn, az októberi, örmények elleni hazai találkozón.