1 órája
Magyar-portugál: néhány percre a csodától
Alig néhány percre volt a csodától labdarúgó-válogatottunk a vb-selejtező 2. fordulójában. A magyar-portugál mérkőzés azonban vendégsikerrel zárult.
A magyar labdarúgó-válogatott az írek elleni idegenbeli 2-2 után készülhetett a kedd esti találkozóra. A magyar-portugál összecsapásnak egyértelműen a vendégek voltak az esélyesei előzetesen, de a Puskás Arénában jó néhány ellenfélnek okozott már kellemetlen meglepetést Marco Rossi legénysége. A vb-selejtező előtti sajtótájékoztatón a ma születésnapos szövetségi kapitány úgy fogalmazott: akinek motivációs gondjai lennének a portugálok ellen, az keressen más foglalkozást. Ilyenre azonban nem láttunk példát az esti Magyarország-Portugália összecsapáson!
Magyar-portugál: biztató első félidő
A magyarok kapujában a kisebb sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes helyett Tóth Balázs kezdett. Az első félidőben a vendégek játszottak mezőnyfölényben, ennek ellenére a mieink szereztek vezetést: a 21. percben Nagy Zsolt remek baloldali beadását Varga Barnabás bólintotta a kapuba (1-0). Tóth nem unatkozott ebben a játékrészben, Cristiano Ronaldo próbálkozásainál többször is bravúrral hárított. Szoboszlai Dominik és társai nem voltak megilletődve, de a portugál fölény mindvégig érződött a félidőben, a luzitánok pedig egyenlítettek is: Bernardo Silva gólját ugyan vonalazták, nem volt-e les, ám végül érvényesnek találták. A félidő 1-1-es döntetlennel zárult.
Sokba került Kerkez hibája
A folytatásban is inkább a portugálok akarata érvényesült, a mieink a gyors ellencsapásokra rendezkedtek be. Szűk egy órányi játék után aztán büntetőt kaptak a vendégek: Nego kezére pattant a labda a tizenhatoson belül. Cristiano Ronaldo nem hibázott, noha Tóth rajtra volt a lövésen (1-2). A félidő derekán mindkét szakvezető cserékkel próbált frissíteni, Lukács, Ötvös és Vitális is pályára lépett. A hajrában felgyorsultak az események: előbb a 84. minutumban Nego beadására ismét Varga érkezett remekül (2-2), ám pár percig tartott csak az öröm. Kerkez labdavesztése a 86. percben sokba került, Cancelo pedig büntetett (2-3).
A magyarok 3-2-es vereséget szenvedtek tehát, de becsülettel helytálltak. Fájdalmas még a 0 ponton kívül, hogy Varga Barnabás sárga lapos eltiltás miatt nem állhat rendelkezésre a következő selejtezőn, az októberi, örmények elleni hazai találkozón.
Varga Barnabás az M4 Sportnak így fogalmazott a lefújás után: – Talán kicsit okosabban kellett volna játszani, a második egyenlítésünk után nem kellett volna hátul elkezdeni játszani, de ez az egész mérkőzésen ült, tehát ezért nem tudom hibáztatni a társakat. De pont ez az egy alkalom volt, amikor nem sikerült, a portugál pedig olyan csapat, amely kihasználja az ilyen hibákat. Nagyon sajnáljuk, mert lehetett volna négy pont is, így meg egy van.
Magyarország – Portugália 2-3 (1-1)
Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerzők: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)
- A csoport másik meccsén: Örményország – Írország 2-1.
- A csoport állása: 1. Portugália 6 pont, 2. Örményország, 3, 3. Magyarország 1 (4-5), 4. Írország (3-4), 1.