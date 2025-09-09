szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Magyar-portugál: néhány percre a csodától

Címkék#Cristiano Ronaldo#Varga Barnabás#Tóth Balázs#labdarúgás

Alig néhány percre volt a csodától labdarúgó-válogatottunk a vb-selejtező 2. fordulójában. A magyar-portugál mérkőzés azonban vendégsikerrel zárult.

Kemma.hu

A magyar labdarúgó-válogatott az írek elleni idegenbeli 2-2 után készülhetett a kedd esti találkozóra. A magyar-portugál összecsapásnak egyértelműen a vendégek voltak az esélyesei előzetesen, de a Puskás Arénában jó néhány ellenfélnek okozott már kellemetlen meglepetést Marco Rossi legénysége. A vb-selejtező előtti sajtótájékoztatón a ma születésnapos szövetségi kapitány úgy fogalmazott: akinek motivációs gondjai lennének a portugálok ellen, az keressen más foglalkozást. Ilyenre azonban nem láttunk példát az esti Magyarország-Portugália összecsapáson!

magyar-portugál
A magyar-portugál selejtezőn Varga Barnabás (fehérben) duplája sem volt elég a hazai pontszerzéshez
Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás:  MTI

Magyar-portugál: biztató első félidő

A magyarok kapujában a kisebb sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes helyett Tóth Balázs kezdett. Az első félidőben a vendégek játszottak mezőnyfölényben, ennek ellenére a mieink szereztek vezetést: a 21. percben Nagy Zsolt remek baloldali beadását Varga Barnabás bólintotta a kapuba (1-0). Tóth nem unatkozott ebben a játékrészben, Cristiano Ronaldo próbálkozásainál többször is bravúrral hárított. Szoboszlai Dominik és társai nem voltak megilletődve, de a portugál fölény mindvégig érződött a félidőben, a luzitánok pedig egyenlítettek is: Bernardo Silva gólját ugyan vonalazták, nem volt-e les, ám végül érvényesnek találták. A félidő 1-1-es döntetlennel zárult.

Sokba került Kerkez hibája

A folytatásban is inkább a portugálok akarata érvényesült, a mieink a gyors ellencsapásokra rendezkedtek be. Szűk egy órányi játék után aztán büntetőt kaptak a vendégek: Nego kezére pattant a labda a tizenhatoson belül. Cristiano Ronaldo nem hibázott, noha Tóth rajtra volt a lövésen (1-2). A félidő derekán mindkét szakvezető cserékkel próbált frissíteni, Lukács, Ötvös és Vitális is pályára lépett. A hajrában felgyorsultak az események: előbb a 84. minutumban Nego beadására ismét Varga érkezett remekül (2-2), ám pár percig tartott csak az öröm. Kerkez labdavesztése a 86. percben sokba került, Cancelo pedig büntetett (2-3). 

A magyarok 3-2-es vereséget szenvedtek tehát, de becsülettel helytálltak. Fájdalmas még a 0 ponton kívül, hogy Varga Barnabás sárga lapos eltiltás miatt nem állhat rendelkezésre a következő selejtezőn, az októberi, örmények elleni hazai találkozón.

Varga Barnabás az M4 Sportnak így fogalmazott a lefújás után: – Talán kicsit okosabban kellett volna játszani, a második egyenlítésünk után nem kellett volna hátul elkezdeni játszani, de ez az egész mérkőzésen ült, tehát ezért nem tudom hibáztatni a társakat. De pont ez az egy alkalom volt, amikor nem sikerült, a portugál pedig olyan csapat, amely kihasználja az ilyen hibákat. Nagyon sajnáljuk, mert lehetett volna négy pont is, így meg egy van.

Magyarország – Portugália 2-3 (1-1)

Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerzők: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)

  • A csoport másik meccsén: Örményország – Írország 2-1.
  • A csoport állása: 1. Portugália 6 pont, 2. Örményország, 3, 3. Magyarország 1 (4-5), 4. Írország (3-4), 1.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu