Magyar Kupa: vármegyei csapat nélkül folytatják

Vármegyei csapat nélkül folytatódik a labdarúgó Magyar Kupa. A hétvégén ugyanis búcsúzott a sorozattól az Opus Tigáz Tatabánya, a Dorogi FC és a Komárom VSE is. A tatabányaiak még péntek este hazai környezetben maradtak alul a Soroksárral szemben, a Dorog a Szeged-Csanád Grosics Akadémiától kapott ki ugyancsak 2-0-ra szintén hazai pályán, míg a Komárom VSE a megyei I. osztályú Mezőörs ellen szenvedett meglepő, 1-0-s vereséget.

A Tatabánya (kék mezben) számára is véget ért a Magyar Kupa

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Magyar Kupa: a tét immár a nyolcaddöntő

A forduló végeztével kisorsolták a következő forduló párosításait, melynek tétje immár a legjobb 16 közé jutás. A mérkőzéseket október 29-én rendezik (televíziós közvetítés miatt ettől eltérhetnek), a továbbjutás ismét csak egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén kétszer 15 perces hosszabbítást játszanak a csapatok, ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.

A párosítások: Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC, Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II), Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II), Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC, Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.), Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II), ETO FC–Pilisi LK (Pest I.), Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II), HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III), Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III), MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II), Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II), III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II), FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II), Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II), Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II).