Szerzett gól nélkül búcsúztak csapataink a Magyar Kupától

Labdarúgás, Magyar Kupa, 3. forduló

Dorogi FC (NB III.)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II.) 0–2 (0–1)

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, vezette: Gáspár A. (Mohos M., Keszthelyi T.).

Dorog: Tóth – Barczi (Erdey B., 73.), Forgó (Szamosi, 53.), Nagy-Kolozsvári, Koman, Pusztai (Horváth, 77.), Dulló, Székely, Vadnai (Klausz, 53.), Tischler (Gula, 73.), Benkő. Edző: Nikházi Márk.

Gólszerző: Holman (30.), Borvető (69.).

Nikházi Márk: – Büszke vagyok a srácokra, mindent megtettek, az utolsó másodpercig próbálkoztak, de ez ma sajnos csak ennyire volt elég. Hiány­érzetem azért van, mert egy picit több volt ebben a mérkőzésben, mint a kétgólos vereség. Egy szervezett, jó játékosokból álló Szeged volt az ellenfelünk, amely esélyes az NB I-be való feljutásra is, megérdemelten nyertek, gratulálok nekik. Köszönöm a szurkolóinknak, hogy az utolsó pillanatig buzdították a csapatot és örülök, hogy egyre többen vannak.

Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztály)–Komárom VSE (NB III.) 1–0 (0–0)

Mezőörs, vezette: Pusztai G. (Gergely M., Juhász B.).

Komárom: Both – Vukaszovics, Farkas, Csöngei (Köles, 75.), Rátonyi (Bögi, 64.), Bagó, Szénási, Kószás, Molnár, Szecsődi (Harangozó, 64.), Nagy. Vezetőedző: Horváth Csaba.

Gólszerző: Szabó (52.).