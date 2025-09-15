35 perce
Szerzett gól nélkül búcsúztak csapataink a Magyar Kupától
Pénteken a Tatabánya, szombaton a Dorog, vasárnap a Komárom esett ki. A legjobb 64 mezőnye jelentette a végállomást vármegyénk állva maradt együttesei számára a Magyar Kupa küzdelmeiben.
A harmadosztályú bajnokságban eddig remeklő, mind a hét mérkőzését megnyerő és a második helyen álló Dorog az NB II. ötödik helyezettjét, az éllovas Mezőkövesdtől mindössze két ponttal elmaradó Szegedet fogadta szombaton a Magyar Kupa 3. fordulójában. A házigazda nem tudta borítani a papírformát, a Tatabányához hasonlóan mindkét félidőben egy gólt kapva búcsúzott a sorozattól.
A szintén harmadosztályú Komárom a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályban eddig hibátlan mérleggel a második helyen álló Mezőörs vendége volt tegnap. A KVSE egy második félidő elején kapott góllal némi meglepetésre vereséget szenvedett, így szintén kiesett a Magyar Kupából.
Az Opus Tigáz Tatabánya–Soroksár SC mérkőzésről már beszámoltunk.
A Magyar Kupa harmadik fordulójában nemhogy továbbjutást, szerzett gólt sem ünnepelhettek csapataink
Labdarúgás, Magyar Kupa, 3. forduló
Dorogi FC (NB III.)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II.) 0–2 (0–1)
Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, vezette: Gáspár A. (Mohos M., Keszthelyi T.).
Dorog: Tóth – Barczi (Erdey B., 73.), Forgó (Szamosi, 53.), Nagy-Kolozsvári, Koman, Pusztai (Horváth, 77.), Dulló, Székely, Vadnai (Klausz, 53.), Tischler (Gula, 73.), Benkő. Edző: Nikházi Márk.
Gólszerző: Holman (30.), Borvető (69.).
Nikházi Márk: – Büszke vagyok a srácokra, mindent megtettek, az utolsó másodpercig próbálkoztak, de ez ma sajnos csak ennyire volt elég. Hiányérzetem azért van, mert egy picit több volt ebben a mérkőzésben, mint a kétgólos vereség. Egy szervezett, jó játékosokból álló Szeged volt az ellenfelünk, amely esélyes az NB I-be való feljutásra is, megérdemelten nyertek, gratulálok nekik. Köszönöm a szurkolóinknak, hogy az utolsó pillanatig buzdították a csapatot és örülök, hogy egyre többen vannak.
Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztály)–Komárom VSE (NB III.) 1–0 (0–0)
Mezőörs, vezette: Pusztai G. (Gergely M., Juhász B.).
Komárom: Both – Vukaszovics, Farkas, Csöngei (Köles, 75.), Rátonyi (Bögi, 64.), Bagó, Szénási, Kószás, Molnár, Szecsődi (Harangozó, 64.), Nagy. Vezetőedző: Horváth Csaba.
Gólszerző: Szabó (52.).