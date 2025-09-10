Folytatódik a Magyar Kupa, három vármegyei csapat is pályára lép

A labdarúgó Magyar Kupa immár a 3. fordulónál jár, ennek érdekessége, hogy immár az élvonal és a másodosztály csapatai is bekapcsolódnak a küzdelmekbe.

A Magyar Kupa 3. fordulójában nem vár könnyű meccs az amúgy is rossz formában lévő Tatabányára (fehérben)

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Leghamarabb az Opus Tigáz Tatabányának lesz jelenése, az NB III.-ban szereplő gárda már péntek este 19 órától pályára lép, a másodosztályú Soroksár SC-t fogadja. Horváth Ferenc együttesének nem lesz könnyű dolga, nem csak azért, mert a rivális egy osztállyal feljebb szerepel, hanem azért is, mert finoman szólva sincs jó formában. A bajnokságban például legutóbb hazai környezetben kapott ki az újonc Zsámbéktól... A cél elsősorban a tisztes helytállás lehet, a továbbjutás csak a hab lenne azon a bizonyos tortán.

Magyar Kupa: szombaton a Dorog, vasárnap a Komárom játszik

Szombaton és vasárnap aztán a másik két, még állva maradt vármegyei csapatunk is pályára lép. Szombaton 19 órától a Dorogi FC-nek lesz jelenése, az NB III. Észak-Nyugati csoportjában eddig hibátlanul menetelő (hét meccs-hét győzelem) csapat a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadja. Az alföldiek az 5. helyen állnak a bajnokságban, és noha több ismert játékosuk is van (Holman Dávid, Márkvárt Dávid, Suljic Asmir), az amúgy is "flow-ban lévő" dorogiak akár bízhatnak is a bravúrban.

Vasárnapra is marad egy megyei érdekeltségű mérkőzés: a Doroggal egy bajnokságban szereplő, ott a 10. helyen álló Komárom VSE-től elvárható a továbbjutás a Győr-Moson-Sopron vármegyei első osztályú bajnokság listavezetője, a Mezőörs ellen. A meccs vasárnap 15 órakor kezdődik.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén kétszer 15 perces hosszabbítást játszanak a csapatok, ha akkor sincs döntés, tizenegyesek következnek.