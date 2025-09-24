szeptember 24., szerda

Paraatlétika

1 órája

Luterán Petra Tatán hangolt a világbajnokságra

Címkék#Tatabányai SC#Luterán Petra#paraatlétika#világbajnokság

Indiában az eddig látott legnagyobb parasport-eseményt rendezik a hétvégétől. A Tatabányai SC kiválósága, Luterán Petra is indul a viadalon.

Kemma.hu

Négy magyar versenyző, köztük a Tatabányai SC sportolója, Luterán Petra is indul a paraatlétikai világbajnokságon, amelyet szombattól jövő vasárnapig Új-Delhiben rendeznek. A Magyar Paralimpiai Bizottság honlapja alapján ez a viadal lesz a valaha volt legnagyobb parasport-esemény Indiában. A verseny során 186 számban osztanak érmet, 101-et férfi, 84-et női és egyet vegyes kategóriában. 

Luterán Petra, a Tatabányai SC atlétája is indul az Indiában rendezendő paraatlétikai világbajnokságon
Luterán Petra négy számban indul az Új-Delhiben sorra kerülő paraatlétikai világbajnokságon
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

 

Luterán Petra távolugrásban és 400 méteren számíthat a legjobb eredményre


Magyarország képviseletében a kétszeres paralimpiai bajnok Ekler Luca (TFSE) három versenyszámban fog rajthoz állni a T38-as kategóriában: 100 méteres és 200 méteres síkfutásban, valamint távolugrásban. A TSC versenyzője, a Szárligeten élő és az Egyesült Államokban tanuló, a tavalyi, párizsi paralimpián távolugrásban ezüstérmet nyerő Luterán Petra négy számban teszi próbára tudását a T47-es kategóriában. Távolugrásban és 400 méteres síkfutásban várható tőle a legjobb eredmény, de 100 és 200 méteres síkfutásban is döntőbe juthat.  

A két dobóatléta, Bessenyey Zoltán (BEAC) és Szőllősi István (MTK) a minél jobb helyezésért küzd majd Új-Delhiben, előbbi az F52-es kategóriában diszkoszvetésben, míg utóbbi az F20-as kategóriában súlylökésben. Veresnyzőink a Tatai Edzőtáborban készültek a világbajnokságra.
 

 

 

