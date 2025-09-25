Luterán Petra elindul a Para Atlétikai Világbajnokságra

A világbajnokságon ott lehet Luterán Petra edző-édesapja, Luterán László is. A Tatabányai Sport Club hivatalos közösségi oldalának tájékoztatása szerint Petra június eleje óta keményen edzett, hogy a tavalyi párizsi paralimpiai eredményei közelébe érhessen a vb-n.

Luterán Petra két számban is indul a világbajnokságon

Fotó: Vig Johanna

Mint írják, eredetileg a paralimpiához hasonlóan Új-Delhiben is négy számban tervezett indulni a tatabányai sportoló, de a verseny "sűrűsége", illetve egy hosszan tartó sérülés miatt várhatóan csak a 400 méteres síkfutásban, valamint a távolugrásban szerepel majd Petra.

Nem volt optimális Luterán Petra felkészülése

– Sajnos, nem volt optimális a felkészülésünk, mert Petra lába megsérült, így most, a finish-ben csak óvatosabb edzéseket végezhettünk. Így is igyekszünk a lehető legjobb eredményt elérni a világbajnokságon – mondta el a szerdai utolsó hazai edzés után Luterán László.

A Para Atlétikai Világbajnokság programja vasárnap kezdődik. Luterán Petra október 1-jén, szerdán áll rajthoz a 400 méter síkfutás előfutamában. A szám fináléját csütörtökön rendezik. A távolugrás döntője október 4-én, szombaton lesz Új-Delhiben.