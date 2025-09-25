szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Irány India!

2 órája

Luterán Petra elindul a Para Atlétikai Világbajnokságra

Címkék#Luterán Petra#Luterán László#atlétikai világbajnokság#Tatabányai Sport Club#atlétika

Az indiai fővárosban vasárnap kezdődik meg a Para Atlétikai Világbajnokság. A Tatabányai Sport Club versenyzője, Luterán Petra is részt vesz a megmérettetésen, csütörtökön indul Új-Delhibe.

Várvizi Tamás

A világbajnokságon ott lehet Luterán Petra edző-édesapja, Luterán László is. A Tatabányai Sport Club hivatalos közösségi oldalának tájékoztatása szerint Petra június eleje óta keményen edzett, hogy a tavalyi párizsi paralimpiai eredményei közelébe érhessen a vb-n.

Luterán Petra két számban is indul
Luterán Petra két számban is indul a világbajnokságon
Fotó: Vig Johanna

Mint írják, eredetileg a paralimpiához hasonlóan Új-Delhiben is négy számban tervezett indulni a tatabányai sportoló, de a verseny "sűrűsége", illetve egy hosszan tartó sérülés miatt várhatóan csak a 400 méteres síkfutásban, valamint a távolugrásban szerepel majd Petra.

Nem volt optimális Luterán Petra felkészülése

– Sajnos, nem volt optimális a felkészülésünk, mert Petra lába megsérült, így most, a finish-ben csak óvatosabb edzéseket végezhettünk. Így is igyekszünk a lehető legjobb eredményt elérni a világbajnokságon – mondta el a szerdai utolsó hazai edzés után Luterán László.

A Para Atlétikai Világbajnokság programja vasárnap kezdődik. Luterán Petra október 1-jén, szerdán áll rajthoz a 400 méter síkfutás előfutamában. A szám fináléját csütörtökön rendezik. A távolugrás döntője október 4-én, szombaton lesz Új-Delhiben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu