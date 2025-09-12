Öt meccs, amit mindenképpen látnunk kell ősszel, köztük a magyar labdarúgó-válogatott szereplésével

Magyarországon a labdarúgás, a kosárlabda és a kézilabda a legkedveltebb sportágak közé tartozik, hétről hétre több százan, futballmérkőzések és néhány kiemelt kosár-és kézimeccs esetében akár több ezren is szorítanak a lelátókon kedvenceikért. A magyar labdarúgó-válogatott hazai összecsapásai pedig rendszeresen 50-60 ezer néző előtt zajlanak. Ezek közül néhányat ajánlunk most olvasóink figyelmébe.

A magyar labdarúgó-válogatott következő meccsein is főszerep hárulhat Szoboszlai Dominikra

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Labdarúgás – Szoboszlaiék a vb-ért hajtanak

Magyarország – Örményország, világbajnoki selejtező, 3. forduló

Puskás Aréna, október 11., szombat, 18 óra.

A leginkább közérdeklődésre számot tartó mérkőzések természetesen a magyar labdarúgó-válogatott találkozói. Az első két meccsen egy pontot szerzett nemzeti csapatunk: az írek elleni idegenbeli viharos 2-2-t a Portugália elleni hazai 3-2-es vereség követte. Amennyiben komolyan gondoljuk legalább a második helyet a csoportban (ami pótselejtezővel járna), muszáj begyűjteni a három pontot. Ez azonban nem is biztos, hogy olyan egyszerű lesz: az örmények ugyanis néhány napja otthon verték meg az íreket.

A labdarúgó-válogatott számára remélhetőleg lesz tétje a zárómeccsnek is

Magyarország – Írország, világbajnoki selejtező, 6. forduló

Puskás Aréna, november 16., vasárnap, 15 óra.

Felvezetőnkben azt írtuk, kihagyhatatlannak ígérkező mérkőzéseket ajánlunk. Ahhoz viszont, hogy valóban kihagyhatatlan legyen, az szükséges, hogy legyen valós esélyünk legalább a 2. hely elérésére a kezdő sípszó felhangzása előtt. Remélhetőleg a megelőző három találkozó jó alapokat szolgáltat majd ehhez. Aki pedig látta a dublini meccset, bizonyára egyetért vele: a magyar labdarúgó válogatottat a visszavágás lehetősége is fűtheti...

Kosárlabda – erős nyitány az MVM-OSE Lionsnak

MVM-OSE Lions – Falco KC Szombathely, férfi kosárlabda NB I., 1. forduló

Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, szeptember 27., szombat, 18 óra (a tv-közvetítés függvényében a kezdési időpont még változhat)

Vármegyénk első számú kosárlabdacsapata a férfi élvonalban szereplő MVM-OSE Lions együttese. A hazaiak mindjárt a bajnokság első számú esélyesével indítják a szezont. Az oroszlányi csarnok hangulata az egyik legjobb az országban, a nyitányon pedig tán van esély egy vaskos meglepetésre a remek kerettel rendelkező vasiak ellen. Néhány évvel ezelőtt már sikerült...