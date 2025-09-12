7 órája
Öt meccs, amit mindenképpen látnunk kell ősszel, köztük a magyar labdarúgó-válogatott szereplésével
Lassan minden sportágban beindul az őszi mókuskerék, számos csapatért szurkolhatunk vármegyehatárokon belül és kívül egyaránt. Ajánlunk néhány kihagyhatatlannak ígérkező őszi meccset, pályára lép többek közt a magyar labdarúgó-válogatott is.
Magyarországon a labdarúgás, a kosárlabda és a kézilabda a legkedveltebb sportágak közé tartozik, hétről hétre több százan, futballmérkőzések és néhány kiemelt kosár-és kézimeccs esetében akár több ezren is szorítanak a lelátókon kedvenceikért. A magyar labdarúgó-válogatott hazai összecsapásai pedig rendszeresen 50-60 ezer néző előtt zajlanak. Ezek közül néhányat ajánlunk most olvasóink figyelmébe.
Labdarúgás – Szoboszlaiék a vb-ért hajtanak
Magyarország – Örményország, világbajnoki selejtező, 3. forduló
Puskás Aréna, október 11., szombat, 18 óra.
A leginkább közérdeklődésre számot tartó mérkőzések természetesen a magyar labdarúgó-válogatott találkozói. Az első két meccsen egy pontot szerzett nemzeti csapatunk: az írek elleni idegenbeli viharos 2-2-t a Portugália elleni hazai 3-2-es vereség követte. Amennyiben komolyan gondoljuk legalább a második helyet a csoportban (ami pótselejtezővel járna), muszáj begyűjteni a három pontot. Ez azonban nem is biztos, hogy olyan egyszerű lesz: az örmények ugyanis néhány napja otthon verték meg az íreket.
A labdarúgó-válogatott számára remélhetőleg lesz tétje a zárómeccsnek is
Magyarország – Írország, világbajnoki selejtező, 6. forduló
Puskás Aréna, november 16., vasárnap, 15 óra.
Felvezetőnkben azt írtuk, kihagyhatatlannak ígérkező mérkőzéseket ajánlunk. Ahhoz viszont, hogy valóban kihagyhatatlan legyen, az szükséges, hogy legyen valós esélyünk legalább a 2. hely elérésére a kezdő sípszó felhangzása előtt. Remélhetőleg a megelőző három találkozó jó alapokat szolgáltat majd ehhez. Aki pedig látta a dublini meccset, bizonyára egyetért vele: a magyar labdarúgó válogatottat a visszavágás lehetősége is fűtheti...
Kosárlabda – erős nyitány az MVM-OSE Lionsnak
MVM-OSE Lions – Falco KC Szombathely, férfi kosárlabda NB I., 1. forduló
Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, szeptember 27., szombat, 18 óra (a tv-közvetítés függvényében a kezdési időpont még változhat)
Vármegyénk első számú kosárlabdacsapata a férfi élvonalban szereplő MVM-OSE Lions együttese. A hazaiak mindjárt a bajnokság első számú esélyesével indítják a szezont. Az oroszlányi csarnok hangulata az egyik legjobb az országban, a nyitányon pedig tán van esély egy vaskos meglepetésre a remek kerettel rendelkező vasiak ellen. Néhány évvel ezelőtt már sikerült...
Kézilabda – "bronzrangadó" Esztergomban
MOL Esztergom KC – Debreceni VSC, női kézilabda NB I., 3. forduló
Esztergom, Suzuki Aréna, szeptember 24., szerda, 18 óra.
A két nagy, vagyis a Győri Audi ETO KC és az FTC megelőzésére nincs reális esélye Elek Gábor tanítványainak, ám a bronzérem újra összejöhet, ez pedig ugyebár nemzetközi kupaszerepléssel is jár. Az egyik kulcsmeccset szeptember végén vívják Faragó Leáék a hajdúságiak ellen. Hazai környezetben, minden bizonnyal telt ház előtt egy esetleges esztergomi győzelemmel nagyot léphetnének a lányok a dobogó felé vezető úton. A hajdúságiak BL-meccseket vívnak, tán nem lesznek olyan frissek.
Az egyik nagyágyút fogadják a Kék Tigrisek
MOL Tatabánya KC – OTP Bank-Pick Szeged, férfi kézilabda NB I., 4. forduló
Tatabánya, Multifunkciós Csarnok, szeptember 28., vasárnap, 18 óra.
Hasonlóan a női mezőnyhöz, itt is kiemelkedik két együttes, a Telekom Veszprém és az OTP Bank-Pick Szeged, a tatabányaiak a harmadik helyre hajthatnak. Természetesen ennek megfelelően nem Tóth Edmond legénysége az esélyes, de az elmúlt években hazai környezetben többször is nagy csatára késztették az alföldieket, mi több, előfordult, hogy a pontszerzés is összejött. Ez persze most is bravúrszámba menne.
Az ajánlott meccsek időrendben:
- MOL Esztergom KC – Debreceni VSC, szeptember 24.
- MVM-OSE Lions – Falco KC Szombathely, szeptember 27.
- MOL Tatabánya KC – OTP Bank-Pick Szeged, szeptember 28.
- Magyarország – Örményország, október 11.
- Magyarország – Írország, november 16.