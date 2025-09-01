1 órája
Megszerezte első győzelmét a Komárom
Idegenbeli sikerrel folytatódott a harmadosztályú pontvadászat. A labdarúgó NB III hatodik fordulójában megszerezte az első győzelmét a Komárom.
Horváth Csaba együttese megszerezte az első győzelmét a harmadosztályú pontvadászatban. A Komárom VSE hatgólos mérkőzésen, 4–2 arányban diadalmaskodott Budaörsön a labdarúgó NB III hatodik játéknapján.
Labdarúgó NB III: út a győzelem felé
A múlt hét közepén a Puskás Akadémia második számú csapata ellen alulmaradt KVSE a tizenötödik, míg a vendéglátó Budaörs a Balatonfüreden elért döntetlen után a hetedik pozícióból várta a hatodik fordulót.
Az első félidő Batizi-Pócsi Balázsról szólt, aki két alkalommal is betalált a budaörsi hálóba, a két találat között Bagó Bálint is eredményes volt, így a Komárom 3–0-s előnnyel vonult a szünetre.
Izgalmas hajrá, komáromi győzelem
A folytatásban hosszú ideig egyik fél sem szerzett gólt, majd a 82. percben Sajbán, a 86.-ban pedig Sóron szépített. A 90. minutumban Csöngei azonban erejét vette a budaörsi próbálkozásoknak és megszerezte a hőn áhított három pontot a vendégeknek.
A Komárom VSE vasárnap esti győzelmével a kiesőzónából előlépve a 13. helyig zárkózott fel, a Budaörs pedig a tizedik pozícióba csúszott vissza.
A Komárom szeptember 7-én, vasárnap 16 órától az Újpest II együttesét fogadja a Molaji Sporttelepen, majd egy héttel később, vasárnap Mezőörsre utazik a Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában.
Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló
Budaörs–Komárom VSE 2–4 (0–3)
Komárom: Ásványi – Szecsődi, Molnár, Vukasovic, Szénási, Farkas, Kószás, Bagó (Bögi, 87.), Batizi-Pócsi (Rátonyi, 79.), Harangozó, Bartos (Csöngei, 64.). Edző: Horváth Csaba.
Gólszerzők: Sajbán (82.), Sóron (86.), illetve Batizi-Pócsi (19., 34.), Bagó (26.), Csöngei (90.).