Labdarúgás

2 órája

Megszerezte első győzelmét a Komárom

Idegenbeli sikerrel folytatódott a harmadosztályú pontvadászat. A labdarúgó NB III hatodik fordulójában megszerezte az első győzelmét a Komárom.

Luter Márk

Horváth Csaba együttese megszerezte az első győzelmét a harmadosztályú pontvadászatban. A Komárom VSE hatgólos mérkőzésen, 4–2 arányban diadalmaskodott Budaörsön a labdarúgó NB III hatodik játéknapján.

Labdarúgó NB III: a Komárom VSE megszerezte szezonbeli első győzelmét a harmadosztályú pontvadászatban
Forrás: Komárom Városi Sportegyesület/Facebook

Labdarúgó NB III: út a győzelem felé

A múlt hét közepén a Puskás Akadémia második számú csapata ellen alulmaradt KVSE a tizenötödik, míg a vendéglátó Budaörs a Balatonfüreden elért döntetlen után a hetedik pozícióból várta a hatodik fordulót.

Az első félidő Batizi-Pócsi Balázsról szólt, aki két alkalommal is betalált a budaörsi hálóba, a két találat között Bagó Bálint is eredményes volt, így a Komárom 30-s előnnyel vonult a szünetre.

Izgalmas hajrá, komáromi győzelem

A folytatásban hosszú ideig egyik fél sem szerzett gólt, majd a 82. percben Sajbán, a 86.-ban pedig Sóron szépített. A 90. minutumban Csöngei azonban erejét vette a budaörsi próbálkozásoknak és megszerezte a hőn áhított három pontot a vendégeknek. 

A Komárom VSE vasárnap esti győzelmével a kiesőzónából előlépve a 13. helyig zárkózott fel, a Budaörs pedig a tizedik pozícióba csúszott vissza.

A Komárom szeptember 7-én, vasárnap 16 órától az Újpest II együttesét fogadja a Molaji Sporttelepen, majd egy héttel később, vasárnap Mezőörsre utazik a Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában.

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló

Budaörs–Komárom VSE 2–4 (0–3)

Komárom: Ásványi – Szecsődi, Molnár, Vukasovic, Szénási, Farkas, Kószás, Bagó (Bögi, 87.), Batizi-Pócsi (Rátonyi, 79.), Harangozó, Bartos (Csöngei, 64.). Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Sajbán (82.), Sóron (86.), illetve Batizi-Pócsi (19., 34.), Bagó (26.), Csöngei (90.).

 

