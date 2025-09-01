Megszerezte első győzelmét a Komárom

Horváth Csaba együttese megszerezte az első győzelmét a harmadosztályú pontvadászatban. A Komárom VSE hatgólos mérkőzésen, 4–2 arányban diadalmaskodott Budaörsön a labdarúgó NB III hatodik játéknapján.

Labdarúgó NB III: a Komárom VSE megszerezte szezonbeli első győzelmét a harmadosztályú pontvadászatban

Forrás: Komárom Városi Sportegyesület/Facebook

Labdarúgó NB III: út a győzelem felé

A múlt hét közepén a Puskás Akadémia második számú csapata ellen alulmaradt KVSE a tizenötödik, míg a vendéglátó Budaörs a Balatonfüreden elért döntetlen után a hetedik pozícióból várta a hatodik fordulót.

Az első félidő Batizi-Pócsi Balázsról szólt, aki két alkalommal is betalált a budaörsi hálóba, a két találat között Bagó Bálint is eredményes volt, így a Komárom 3–0-s előnnyel vonult a szünetre.

Izgalmas hajrá, komáromi győzelem

A folytatásban hosszú ideig egyik fél sem szerzett gólt, majd a 82. percben Sajbán, a 86.-ban pedig Sóron szépített. A 90. minutumban Csöngei azonban erejét vette a budaörsi próbálkozásoknak és megszerezte a hőn áhított három pontot a vendégeknek.

A Komárom VSE vasárnap esti győzelmével a kiesőzónából előlépve a 13. helyig zárkózott fel, a Budaörs pedig a tizedik pozícióba csúszott vissza.

A Komárom szeptember 7-én, vasárnap 16 órától az Újpest II együttesét fogadja a Molaji Sporttelepen, majd egy héttel később, vasárnap Mezőörsre utazik a Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában.