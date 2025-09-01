Kiütéses verést mért a Zsámbékra a listavezető

A Mol Magyar Kupa második fordulóját követően ismét hétvégi fordulót játszottak a harmadosztályban. A vármegyei első osztály bajnokaként feljutott Zsámbéki SK hazai környezetben 10–0-ra kikapott az előző idény végén a második divízióból kiesett, éllovas Gyirmóttól a labdarúgó NB III hatodik játéknapján.

Labdarúgó NB III: kiütéses gyirmóti siker Zsámbékon

Forrás: Kisalföld

Labdarúgó NB III: jó előjelek, rossz előadás

Hétközben megszerezte az első győzelmét a harmadosztályban a Zsámbék. Bodó László vezetőedző együttese az ETO Akadémia 4–1-es, idegenbeli legyőzése után a 13. helyről várhatta a vasárnap délutáni, Gyirmót elleni találkozót, amely nem úgy sikerült az újoncnak, mint ahogy eltervezte.

Komoly gyirmóti erődemonstráció

Az előzetesen jóval esélyesebbnek tartott Gyirmót nagyon erősen kezdte a zsámbéki összecsapást, ugyanis az első tíz percet követően Tömösvári duplájával már 2–0-s vezetésre tett szert.

A következő negyed órában Rácz-, majd az első játékrész végén Szarka duplázott, valamint Nagy is betalált. A szünetben 7–0-ra vezettek a vendégek.

A második játékrász elején Miknyóczki is beköszönt (8–0), a 69. percben pedig emberhátrányba került a Zsámbék. A kiállítást követően Kicsun és Szabó révén egy minutumon belül kétszer is betaláltak a vendégek, kialakítva ezzel a jelentős különbségű, 10–0-s végeredményt.