Labdarúgás

2 órája

Kiütéses verést mért a Zsámbékra a listavezető

Bodó László együttese nem tudott mit kezdeni a listavezetővel. Gyirmóti sikert hozott a labdarúgó NB III hatodik játéknapja.

Luter Márk

A Mol Magyar Kupa második fordulóját követően ismét hétvégi fordulót játszottak a harmadosztályban. A vármegyei első osztály bajnokaként feljutott Zsámbéki SK hazai környezetben 10–0-ra kikapott az előző idény végén a második divízióból kiesett, éllovas Gyirmóttól a labdarúgó NB III hatodik játéknapján.

Labdarúgó NB III: kiütéses gyirmóti siker Zsámbékon
Labdarúgó NB III: jó előjelek, rossz előadás

Hétközben megszerezte az első győzelmét a harmadosztályban a Zsámbék. Bodó László vezetőedző együttese az ETO Akadémia 4–1-es, idegenbeli legyőzése után a 13. helyről várhatta a vasárnap délutáni, Gyirmót elleni találkozót, amely nem úgy sikerült az újoncnak, mint ahogy eltervezte.

Komoly gyirmóti erődemonstráció

Az előzetesen jóval esélyesebbnek tartott Gyirmót nagyon erősen kezdte a zsámbéki összecsapást, ugyanis az első tíz percet követően Tömösvári duplájával már 2–0-s vezetésre tett szert. 

A következő negyed órában Rácz-, majd az első játékrész végén Szarka duplázott, valamint Nagy is betalált. A szünetben 7–0-ra vezettek a vendégek.

A második játékrász elején Miknyóczki is beköszönt (8–0), a 69. percben pedig emberhátrányba került a Zsámbék. A kiállítást követően Kicsun és Szabó révén egy minutumon belül kétszer is betaláltak a vendégek, kialakítva ezzel a jelentős különbségű, 10–0-s végeredményt.

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló

Ikoba Beton Zsámbék– Gyirmót FC Győr 0–10 (0–7)

Zsámbék: Zima – Márton (Áprily, 46.), Kerezsi, Bíró, Nyúl (Bartos, 46.), Orosházi, Peinlich (Veréb, 46.), Nagy (Németh, 46.), Zsuppán (Sugár, 78.), Horváth, Balázs. Vezetőedző: Bodó László.

Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T. (Szegi, 73.), Lányi B., Hajdú, Vincze Á., Kiss N., Madarász, Miknyóczki (Kovács D., 63.), Tömösvári (Szabó M., 63.), Rácz B. (Kicsun, 63.), Szarka (Nagy K., 63.) Vezetőedző: Weitner Ádám.

Gólszerzők: Tömösvári (5., 9.), Rácz (19., 24.), Nagy (26.), Szarka (34., 43.), Miknyóczki (50.), Kicsun (76.), Szabó (77.).

Kiállítva: Bartos (69.).

 

