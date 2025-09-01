Győzött a korábbi élvonalbeli bronzérmes otthonában a Tatabánya

A Mol Magyar Kupa második fordulója után vasárnap déután újabb bajnoki várt a Bányászra. A másodosztályból kiesett Opus Tigáz Tatabánya egygólos győzelmet aratott a Szombathelyi Haladás vendégeként (2–1) a labdarúgó NB III hatodik játéknapján.

Labdarúgó NB III: a Tatabánya (kék mezben) sorozatban második győzelmét aratta a harmadosztályban

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Vaol.hu

Labdarúgó NB III: nagy múltú csapatok párviadala

A Tatabánya két győzelemmel és három vereséggel a tizedik, míg a Haladás egy döntetlennel és négy vereséggel az utolsó, 16. pozícióból várta a vasárnapi összecsapást.

A 7. percben Horváth Alex még védte Árvai lövését, a kipattanó labda a bal oldalon érkező Sandalhoz került, a beadást pedig az érkező Mártonfi öt méterről a kapuba passzolta (0–1).

A 36. minutumban megduplázta előnyét a Bányász: Mártonfi passzából Árvai kilenc méterről a bal sarokba lőtt (0–2).

A második félidő a Haliról szólt

Szünet után gyorsan szépítettek a hazaiak. A 47. percben Hári 18 méterről vette be a tatabányai kaput (1–2).

Hiába uralták a hazaiak a második játékrészt, a folytatásban már nem esett több találat, így a Tatabánya megszerezte szezonbeli harmadik győzelmét a harmadosztályú bajnokságban, a Haladás pedig továbbra is nyeretlen.

A Bányász szeptember 7-én, vasárnap 16 órakor a 15., kieső helyen álló Zsámbéki SK együttesét fogadja a Grosics Gyula Stadionban.