Labdarúgás

1 órája

Győzött a korábbi élvonalbeli bronzérmes otthonában a Tatabánya

Címkék#Opus Tigáz Tatabánya#labdarúgás NB III#Grosics Gyula#NB III#Szombathelyi Haladás

Tatabányai sikerrel zárult a harmadosztályú rangadó. A labdarúgó NB III hatodik fordulójában két nagy múltú együttes csapott össze.

Luter Márk

A Mol Magyar Kupa második fordulója után vasárnap déután újabb bajnoki várt a Bányászra. A másodosztályból kiesett Opus Tigáz Tatabánya egygólos győzelmet aratott a Szombathelyi Haladás vendégeként (2–1) a labdarúgó NB III hatodik játéknapján.

Labdarúgó NB III: nagy múltú csapatok párviadala

A Tatabánya két győzelemmel és három vereséggel a tizedik, míg a Haladás egy döntetlennel és négy vereséggel az utolsó, 16. pozícióból várta a vasárnapi összecsapást.

A 7. percben Horváth Alex még védte Árvai lövését, a kipattanó labda a bal oldalon érkező Sandalhoz került, a beadást pedig az érkező Mártonfi öt méterről a kapuba passzolta (01).

A 36. minutumban megduplázta előnyét a Bányász: Mártonfi passzából Árvai kilenc méterről a bal sarokba lőtt (0–2).

A második félidő a Haliról szólt

Szünet után gyorsan szépítettek a hazaiak. A 47. percben Hári 18 méterről vette be a tatabányai kaput (1–2).

Hiába uralták a hazaiak a második játékrészt, a folytatásban már nem esett több találat, így a Tatabánya megszerezte szezonbeli harmadik győzelmét a harmadosztályú bajnokságban, a Haladás pedig továbbra is nyeretlen.

A Bányász szeptember 7-én, vasárnap 16 órakor a 15., kieső helyen álló Zsámbéki SK együttesét fogadja a Grosics Gyula Stadionban.

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló

Szombathelyi Haladás– Opus Tigáz Tatabánya 1–2 (0–2)

Haladás: Horváth Alex – Dezamits (Fábián, 87.), Kozári, Balogh, Tarján – Hári (Bene, 71.), Szakály, Horváth Arnold (Horváth M., 64.), Juhász (Moharos, 64.) - Pruska, Fehér. Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.

Tatabánya: Zelezi – Katona, Buna, Deutsch, Gaszner, Letenyei (Kovács, 58.), Szegleti, Vass, Mártonfi (Geizer, 80.), Árvai (Major, 58.), Sandal (Német, 80.). Megbízott vezetőedző: Nagy Richárd.

Gólszerzők: Hári (47.), illetve Mártonfi (7.), Árvai (37.).

 

