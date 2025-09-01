szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Továbbra is hibátlan a Dorog, egy öngól döntött

Címkék#Dorogi FC#Koman Vladimir#VSC Veszprém#labdarúgó NB III#labdarúgás#Tischler Patrik

Egy furcsa szituáció végén a vendégek örülhettek Veszprémben. A Dorog idegenben győzött a labdarúgó NB III hatodik fordulójában.

Luter Márk

A 36-szoros magyar válogatott Koman Vladimirral és a több élvonalbeli együttesnél is megfordult Tischler Patrikkal a kezdőben rohamozott a Dorog Veszprémben. A Dorogi FC 1–0-s győzelmet aratott a labdarúgó NB III hatodik játéknapján, mellyel továbbra is hibátlan és tartja a második helyét a tabellán (+9) a jobb gólkülönbségével éllovas Gyirmót (+24) mögött.

Labdarúgó NB III: a Dorog egygólos győzelmet aratott Veszprémben
Fotó: Nagy Lajos/archív / Forrás: Napló

Labdarúgó NB III: továbbra is dobogós a Dorog

A vendégek a tabella második helyéről várták a meccset, míg a hazaiak az ötödik pozíciót foglalták el a tizenhat együttest felvonultató harmadosztályú pontvadászatban.

A 24. percben a jobb oldalról érkezett a Dorog beadása, a labda a hazaiak hálóőréről, Tóth Gergő lábáról pattant a Veszprém kapujába.

A Dorogi FC a második, a Veszprém pedig az ötödik pozícióból várhatja a hétvégi folytatást. Szeptember 6-án, 20 órakor a Bicske ellen játszik villanyfényes mérkőzést a Dorog.

Labdarúgás, NB III., Északnyugati csoport, 6. forduló

VSC 2015 Veszprém– Dorogi FC 0–1 (0–1)

Veszprém: Gerencsér Görgényi, Tóth G., Molnár B., Volter, Baján (Szűcs Á., 64.), Baldauf, Dömötör, Berzsenyi (Mayer, 79.), Kiss M., Horváth B. (Farkas, 46.) Edző: Gunther Zsolt.

Dorog: Tóth G. – Barczi (Erdey B., 73.), Szamosi, Nagy-Kolozsvári, Horváth O., Koman (Klausz, 92.), Dulló, Székely, Tischler (Gula, 73.), Erdey Zs. (Alarishi, 90.), Benkő (Pusztai, 73.). Edző: Nikházi Márk.

Gólszerző: Tóth – öngól (24.).

 

