Továbbra is hibátlan a Dorog, egy öngól döntött

A 36-szoros magyar válogatott Koman Vladimirral és a több élvonalbeli együttesnél is megfordult Tischler Patrikkal a kezdőben rohamozott a Dorog Veszprémben. A Dorogi FC 1–0-s győzelmet aratott a labdarúgó NB III hatodik játéknapján, mellyel továbbra is hibátlan és tartja a második helyét a tabellán (+9) a jobb gólkülönbségével éllovas Gyirmót (+24) mögött.

Fotó: Nagy Lajos/archív / Forrás: Napló

Labdarúgó NB III: továbbra is dobogós a Dorog

A vendégek a tabella második helyéről várták a meccset, míg a hazaiak az ötödik pozíciót foglalták el a tizenhat együttest felvonultató harmadosztályú pontvadászatban.

A 24. percben a jobb oldalról érkezett a Dorog beadása, a labda a hazaiak hálóőréről, Tóth Gergő lábáról pattant a Veszprém kapujába.

A Dorogi FC a második, a Veszprém pedig az ötödik pozícióból várhatja a hétvégi folytatást. Szeptember 6-án, 20 órakor a Bicske ellen játszik villanyfényes mérkőzést a Dorog.