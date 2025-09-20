szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás

11 órája

Rangadót játszik a Dorogi FC a harmadosztályban

A 8. fordulót rendezik az előttünk álló hétvégén a labdarúgó harmadosztályban. A labdarúgó harmadosztály Északnyugati csoportjának rangadóját a tabella második helyén álló, és eddig még pontot sem vesztő Dorogi FC vívja: a negyedik helyezett Mosonmagyaróvárt látja vendégül vasárnap 16 órától.

Várvizi Tamás

Noha a meccs papíron rangadó a labdarúgó harmadosztályban, ám ha azt nézzük, hogy a két csapat között nem kevesebb mint 10 pontos különbség van, már árnyaltabb a kép... Hazai siker esetén tovább folytatódhat a versenyfutás a Gyirmóttal, amelynek Veszprémben lesz jelenése.

A tatabányaiakra (kék mezben) ráfér a sikerélmény a labdarúgó harmadosztályban
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

Feljebb kapaszkodna a Tatabánya a labdarúgó harmadosztály Északnyugati csoportjában

Ami az Opus Tigáz Tatabánya FC-t illeti, Horváth Ferenc együttese az alsóházi Pápa otthonába látogat, a találkozó ugyancsak vasárnap 16 órakor kezdődik. A vendégekre ráférne már a sikerélmény, azok után, hogy az NB II.-be visszajutást tűzték ki célul, nagy csalódás a 8. hely és a 9 pont. Pápán itt a remek lehetőség a feljebb kapaszkodásra, igaz, feljutási álmokat már aligha dédelgethetnek a kék-fehérek...

Az Északnyugati csoport harmadik vármegyei csapata, a Komárom VSE a patinás Szombathelyi Haladás otthonában vendégszerepel, itt vasárnap 17:30-kor indul útjára a labda. A KVSE a középmezőnyben található a tabellán (10. hely), eddig 8 pontot gyűjtött, éppen kétszer annyit, mint kiesőhelyen álló riválisa. A középmezőny meglehetősen szoros, komáromi siker esetén a vendégek akár a felsőházban is találhatnák magukat, ám ha a Haladás nyerne, a kiesőzónába is visszazuhanhatnak.

 

