Rangadót játszik a Dorogi FC a harmadosztályban

Noha a meccs papíron rangadó a labdarúgó harmadosztályban, ám ha azt nézzük, hogy a két csapat között nem kevesebb mint 10 pontos különbség van, már árnyaltabb a kép... Hazai siker esetén tovább folytatódhat a versenyfutás a Gyirmóttal, amelynek Veszprémben lesz jelenése.

A tatabányaiakra (kék mezben) ráfér a sikerélmény a labdarúgó harmadosztályban

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Feljebb kapaszkodna a Tatabánya a labdarúgó harmadosztály Északnyugati csoportjában

Ami az Opus Tigáz Tatabánya FC-t illeti, Horváth Ferenc együttese az alsóházi Pápa otthonába látogat, a találkozó ugyancsak vasárnap 16 órakor kezdődik. A vendégekre ráférne már a sikerélmény, azok után, hogy az NB II.-be visszajutást tűzték ki célul, nagy csalódás a 8. hely és a 9 pont. Pápán itt a remek lehetőség a feljebb kapaszkodásra, igaz, feljutási álmokat már aligha dédelgethetnek a kék-fehérek...

Az Északnyugati csoport harmadik vármegyei csapata, a Komárom VSE a patinás Szombathelyi Haladás otthonában vendégszerepel, itt vasárnap 17:30-kor indul útjára a labda. A KVSE a középmezőnyben található a tabellán (10. hely), eddig 8 pontot gyűjtött, éppen kétszer annyit, mint kiesőhelyen álló riválisa. A középmezőny meglehetősen szoros, komáromi siker esetén a vendégek akár a felsőházban is találhatnák magukat, ám ha a Haladás nyerne, a kiesőzónába is visszazuhanhatnak.