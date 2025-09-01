Kunyik Botond továbbra is a világ élmezőnyében

A még mindig csak 17 éves Kunyik Botond a hetedik helyen végzett a Szófiában megrendezett kadet dzsúdó-világbajnokságon.

Kunyik Botond világbajnoki hetedik helyezett lett a bolgár fővárosban

Forrás: judoinfo.hu

Kunyik Botond: a név kötelez

A Tatabányai Sport Club (TSC) korosztályos Európa-bajnoksági bronzérmese amerikai, szaúd-arábiai és dominikai rivális legyőzésével jutott a legjobb nyolc közé, ahol egy vitatható jukóval maradt alul a 60 kilogrammos súlycsoportjában.

A vigaszág első fordulójában azeri ellenfelétől azonban kikapott, így három győzelemmel és két vereséggel zárta pályafutása második korosztályos vb-jét. Kunyik a tavalyi limai világbajnokságon ugyanebben a pozícióban zárt.

Kevésen múlt a hőn áhított érem

Boti öt kőkemény mérkőzést vívott meg a világbajnokságon, ami embert próbáló feladat. A versenyző nagyon szépen dolgozott, a hetedik hely egy szuper eredmény. Sajnos a negyeddöntőben az üzbég judoka ellen egy furcsa ítélettel vereség lett a vége, de nagyon kevésen múlt, hogy Boti ott legyen a legjobb négy között

– fogalmazott a viadal után Kunyik Zsolt vezetőedző, Boti édesapja.

A magyar csapat érem nélkül, négy pontszerző helyezéssel zárta a bulgáriai megméretést. Honfitársaink közül a legjobb eredményt Szabó Milán érte el, aki az 50 kilogrammosok mezőnyében lett ötödik.

A szombaton véget ért bulgáriai korosztályos világbajnokságon 71 ország 551 judokája vett részt.