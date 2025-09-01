szeptember 1., hétfő

Cselgáncs

1 órája

Kunyik Botond továbbra is a világ élmezőnyében

Tatabányai versenyzőnek is szurkolhattunk a bulgáriai utánpótlás-világversenyen. Kunyik Botond hetedik helyezést ért el a szófiai korosztályos dzsúdó-vb-n.

Luter Márk

A még mindig csak 17 éves Kunyik Botond a hetedik helyen végzett a Szófiában megrendezett kadet dzsúdó-világbajnokságon.

Kunyik Botond világbajnoki hetedik helyezett lett a bolgár fővárosban
Forrás: judoinfo.hu

Kunyik Botond: a név kötelez

A Tatabányai Sport Club (TSC) korosztályos Európa-bajnoksági bronzérmese amerikai, szaúd-arábiai és dominikai rivális legyőzésével jutott a legjobb nyolc közé, ahol egy vitatható jukóval maradt alul a 60 kilogrammos súlycsoportjában.

A vigaszág első fordulójában azeri ellenfelétől azonban kikapott, így három győzelemmel és két vereséggel zárta pályafutása második korosztályos vb-jét. Kunyik a tavalyi limai világbajnokságon ugyanebben a pozícióban zárt.

Kevésen múlt a hőn áhított érem

Boti öt kőkemény mérkőzést vívott meg a világbajnokságon, ami embert próbáló feladat. A versenyző nagyon szépen dolgozott, a hetedik hely egy szuper eredmény. Sajnos a negyeddöntőben az üzbég judoka ellen egy furcsa ítélettel vereség lett a vége, de nagyon kevésen múlt, hogy Boti ott legyen a legjobb négy között

 – fogalmazott a viadal után Kunyik Zsolt vezetőedző, Boti édesapja.

A magyar csapat érem nélkül, négy pontszerző helyezéssel zárta a bulgáriai megméretést. Honfitársaink közül a legjobb eredményt Szabó Milán érte el, aki az 50 kilogrammosok mezőnyében lett ötödik. 

A szombaton véget ért bulgáriai korosztályos világbajnokságon 71 ország 551 judokája vett részt. 

Ifjúsági dzsúdó-világbajnokság, Szófia – a magyarok eredményei 

Fiúk: 

50 kg: Szabó Milán (Budapesti Honvéd) – 5. hely. 60 kg: Kunyik Botond (Tatabányai SC) – 7. hely, Fedora Ferenc (DSI Debrecen) – helyezetlen. 66 kg: Gál Kristóf (Ledényi JI) – helyezetlen. +90 kg: Csermák Dániel (DVTK) – 7. hely, Szekeres Ábel (Atomerőmű SE) – helyezetlen. 

Lányok: 

40 kg: Radics Maja (Mogyi-Bajai JC) – 7. hely. 57 kg: Bartyik Iza (Vasas) – helyezetlen

 

